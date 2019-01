Todos acompañaron a Marcelino para abrir una "agenda positiva"

“En el 2016 cuando asumimos Guaymallén era un basural y estábamos concentrados en brindar los servicios básicos, luego tomamos conciencia de la importancia de los jardines SEOS) (Servicio Educativo de Orientación Social, y vimos que algunos necesitaban un nuevo edificio, formamos equipos técnicos y hoy logramos su inauguración. Este jardín tiene una alta calidad y queremos darle lo mejor a nuestros niños, los sueños son posibles cuando somos ordenados y destinamos los gastos a donde corresponde, a los servicios básicos, a la inversión social dando calidad educativa”. Con esas palabras, el intendente de Guaymallén, que aparece en el panorama de Cambia Mendoza como "un distinto, ni de uno ni de otro", abrió una nueva agenda de temas al inaugurar un jardin integrador social ante la presencia del "gran elector" que tiene su frente gobernante en este año electoral, el gobernador Alfredo Cornejo.

Iglesias inauguraba así su primera obra integral, a cargo del municipio. Pero no quiso faltar nadie a la inauguración. O casi. Porque esuvo el gobernador, pero no su mentor político, Julio Cobos, y en las sillas se ubicó Martín Kerchner, uno de los que pretende suceder al actual mandatario provincial, además de otras figuras de relieve del Gobierno, como la ministra de Hacienda, Paula Allasino y el diputado nacional Luis Borsani. Pero fundamentalente, Iglesias reunió al vecindario que será beneficiado con el Jardín Amanecer y a sus trabajadores.

Acompañé a @miglesias2015 en la inauguración del Jardín Maternal Amanecer, en Rodeo de la Cruz. El edificio combina diseño de vanguardia, concepto de inclusión, arte y funcionalidad para cubrir todas las necesidades de quienes asistan. Gran obra para los niños de @MuniGuaymallen! pic.twitter.com/cAmZKCIH06 — Luis Borsani (@LuisBorsani) 16 de enero de 2019

El jardín y la agenda positiva

El nuevo espacio socioeducativo está atravesado por muchas cuestiones simbólicas que Iglesias creen que deben marcar, también, la nueva agenda de diálogo político, en el último año de gestión. Así lo remarcó ante MDZ, al adelantar que "este es el primero de tres jardines de este tipo que estamos construyendo". Asimismo, desde su equipo señalaron que "no necesitamos propaganda ni carteles con funcionarios -como lo ven en otras comunas- sino que somos sinceros, y eso a veces nos ha jugado en contra en una sociedad a la que siempre le han mentido".

Para empezar, el arte ocupa un lugar central en la obra inaugurada, que está acompañada con murales del artista Ramiro Quesada.

El antiguo edificio del Jardín Amanecer funcionaba en una casa de 200 metros cuadrados, que había sido adaptada para tal fin. Las nuevas instalaciones implican un cambio muy significativo para toda la comunidad.

El terreno sobre el que se emplaza, en Riobamba y Sarratea, tiene 1270 metros cuadrados, con una superficie cubierta de 300 metros cuadrados, donde se distribuyen 4 salitas: una para lactantes (desde los 45 días), y las restantes para pequeños de entre 1 y 3 años, todas con sanitarios independientes. También hay baños para personal y otros para discapacitados. En el turno tarde, una de las salas funciona como CAE (Centro de Apoyo Escolar), conteniendo a chicos de 6 a 12 años, encontrándose equipada para tal fin.

Los nuevos jardines que se construyen en Guaymallén respetan los requerimientos dispuestos por la Dirección General de Escuelas. Cada sala tiene paños fijos vidriados, para que desde la galería puedan observarse en todo momento las actividades. Lo mismo ocurre con los sanitarios, cuya ubicación permiten que docentes o directivos no pierdan de vista a los niños.

Cornejo: "Por primera vez en 20 años crece la educación pública por encima de la privada"

“Quiero decir en primer lugar que si no hay una comunidad educativa organizada, difícilmente se logran estas obras, gracias a esa organización hay inversión social. Gracias a todos lo que lo hicieron posible”, dijo Alfredo Cornejo en el lugar, al tomar el micrófono. “El municipio de Guaymallen hace tres años no podía ni tapar los baches, y hoy está construyendo infraestructura educativa para sus niños y tiene un plan de construcción muy ambicioso para sus SEOS”, agregó el mandatario.

Respecto a las políticas educativas de la gestión, Cornejo resaltó: “Los mendocinos necesitamos que el estado mejore todo el tiempo y que tengamos una política social real, que genere el progreso de nuestros niños y que se inclusiva, por primera vez en Mendoza en los últimos 20 años cada vez hay más alumnos presentes en el sistema educativo. Por primera vez deja de crecer la educación privada y crece el sector público y hoy nuestro estado tiene más de 550 mil chicos y adultos estudiando, esto es una cifra record que nos llena de orgullo”.

“La política social que realmente le va a llegar al 80% de las personas, que no nacieron en cuna de oro, es la educación, el progreso y su sociabilización. Estos niños necesitan de un estado que funcione bien y que no regale el dinero, sino que les de las condiciones a cada uno para su desarrollo, y esta es la política que nos va hacer crecer, pero esto no es de un día para el otro, sucesivos gobiernos necesitan mantener en el tiempo esta política social masiva e inclusiva”, añadió el jefe del ejecutivo provincial.

Para finalizar, Cornejo aclaró: “Nos falta mucho por hacer, debemos seguir organizándonos para darle lo mejor a cada uno de los mendocinos, aquí hay mucha inversión. La provincia aporta a los SEOS el salario de los docentes, la comunidad quiso este acto y estamos felices de participar de este homenaje para luchar juntos por el progreso social de esta comunidad educativa”.

La fotogalería

Los vecinos acompañaron el acto inaugural.

El artista Luis Quesada, autor de los murales, dialoga con el diputado nacional Luis Borsani.

Kerchner, Allasino, Cornejo, Borsani y Marcelino posan para una foto en el interior del jardín.

Los niños de la comunidad protagonizan el corte de cintas.

Kerchner e Iglesias dialogan en un alto en la recorrida.

¿Política o "dónde queda el baño"?

Iglesias se dirige a la concurrencia.