Todas las causas judiciales que enfrenta Cristina

La senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrenta un escenario judicial adverso, con varios procesamientos, acusaciones y tres causas elevadas a juicio oral por supuestos delitos de corrupción o irregularidades durante sus dos mandatos. Este martes, incluso, volverá a Comodoro Py para declarar en la causa por la denominada "Ruta del dinero K"

La exmandataria está protegida por los fueros parlamentarios como senadora. Puede ser juzgada pero no encarcelada, y sus propiedades registradas con autorización previa de la Cámara alta, como ocurrió semanas atrás en el denominado caso "los cuadernos de la corrupción".

Estas son las causas pendientes contra ella:

Causa de los "cuadernos de la corrupción"

La Justicia procesó este lunes a Cristina por liderar una asociación ilícita que cobraba sobornos de empresarios a cambio del otorgamiento de contratos de obras públicas. La investigación, a cargo del juez Claudio Bonadio, se basa en los ocho cuadernos escritos entre 2005 y 2015 por Oscar Centeno, el chofer del ex "número dos" del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, uno de los varios detenidos por esta causa.

El chofer confirmó ser el autor de los manuscritos, al tiempo que varios empresarios declararon como arrepentidos que pagaron dinero para campañas electorales y sobornos, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. El ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina confesó haber cobrado aportes ilegales para la campaña, al tiempo que otro ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal admitió haber llevado bolsos con dinero de empresarios al entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández. Esta causa podría aportar pruebas a varias de otras investigaciones judiciales.

Bonadio, en tanto, dijo que si la Cámara Nacional de Apelaciones lo respalda pedirá en los próximos días el arresto de Cristina, para lo cual el Senado debe quitarle la inmunidad parlamentaria de la que goza.

Causa por el dólar futuro

Cristina deberá sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio oral y público por el presunto delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública. El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal Nro. 2, no tiene fecha de inicio aún. Según investigó el juez federal Claudio Bonadio, se habrían cometido irregularidades en las operaciones en 2015 del Banco Central de la República Argentina (BCRA, emisor) en la venta de dólares a futuro a valores más bajos que los de mercado, que causaron pérdidas multimillonarias.

Denuncia por supuesto encubrimiento

El juez Bonadio también elevó a juicio oral la causa por el presunto encubrimiento de los acusados por el atentado contra el centro comunitario judío AMIA de Buenos Aires perpetrado en 1994 y que dejó 85 muertos, en la que están imputados Fernández de Kirchner y su entonces canciller Héctor Timerman. Se investiga si detrás del memorándum de entendimiento con Irán firmado en 2013 para esclarecer el ataque explosivo a la AMIA hubo un pacto para reflotar el comercio bilateral y encubrir a los iraníes acusados. El magistrado dictó la prisión preventiva a la ex presidenta, pero permanece en libertad gracias a sus fueros como senadora de la opositora Unidad Ciudadana peronista.

Causa por el direccionamiento de obra pública

Cristina enfrentará el próximo 26 de febrero el primer juicio desde que dejó el poder acusada formalmente por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en la causa que investiga una presunta manipulación de la adjudicación de obra pública durante su Gobierno en beneficio del empresario Lázaro Báez, cercano a su familia.

Junto a la ex mandataria también serán enjuiciados Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López

Causa "Los Sauces"

La ex presidenta fue procesada como presunta jefa de una asociación ilícita y los presuntos delitos de lavado de activos de origen ilícito y negociaciones incompatibles, en el marco de la causa denominada "Los Sauces". Ese es el nombre de la inmobiliaria de la familia Kirchner, a través de la cual Fernández de Kirchner y su hijos Máximo y Florencia habrían liderado "una banda con el objeto de recibir dinero como pago en retorno de la concesión de obra pública, licencias de juego y/o áreas de la industria petrolera mediante contratos de locación de bienes inmuebles de Los Sauces por parte de empresas" beneficiadas, entre ellas la de Lázaro Báez. Sus hijos, Báez y otros empresarios también fueron procesados.

Causa Hotesur

La ex mandataria está imputada en la causa que investiga a la empresa hotelera Hotesur, cuyos accionistas son integrantes de la familia Kirchner, por supuestos alquileres de habitaciones -que no habrían sido ocupadas realmente- a empresas vinculadas al empresario Báez, en lo que se estima podría haber sido un pago de sobornos y operaciones de lavado de dinero.

