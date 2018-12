Stornelli aseguró que hay más arrepentidos

Después que la Cámara Federal ratificara el procesamiento de CFK y dejara fuera de la asociación ilícita a la mayoría de los empresarios investigados, el fiscal de la causa de los cuadernos de la corrupción, Carlos Stornelli, dijo que hay más arrepentidos cuyos nombres todavía no han trascendido.

De acuerdo a lo que consigna Clarín, el funcionario judicial reveló que “hay mucho que está detectado y no se ha podido, hasta el momento, recuperar pero están los rastros. Propiedades, estancias. Más de 200 millones de dólares”.

“El hecho de que el ‘cadáver’ no aparezca no mejora la situación del imputado, sino que la empeora. Alguno generó la falsa fantasía del cofre del tesoro que debía estar y no estaba. Festejando ese tipo de estupideces. Pero la verdad es que hay muchísimo detectado. Es un mito que instaló alguien de la cueva en alguna parte con los lingotes“, agregó.

En ese sentido, y sobre el avance de la investigación, el fiscal dijo que "hay más arrepentidos. Pero todavía no se conocen".

La semana pasada la Cámara Federal dejó afuera de la asociación ilícita a muchos empresarios, aunque seguirán imputados por el pago de coimas. Entre los empresarios que se vieron beneficiados por la decisión está el mendocino Enrique Pescarmona. En ese mismo fallo, la Cámara decidió revocar la falta de mérito para el exvicepresidente de Impsa, Rubén Valenti.