Stornelli: "He visto a personas temblar en la fiscalía"

"La gente que declara tiene miedo", señaló el fiscal Carlos Stornelli, quien instruye la causa por los cuadernos de la corrupción en el marco de la cual el juez Claudio Bonadio dispuso el procesamiento de más de 40 empresarios y exfuncionarios con Cristina Kirchner a la cabeza.

"Hay miedo en mucha gente; he visto el miedo en empresarios que temían nombrar personas... preferían aludirlas y no nombrarlas", dijo Stornelli entrevistado por Joaquín Morales Solá en el canal TN y agregó: "He visto a personas temblar en la fiscalía".

El juez Bonadio cree que Cristina Kirchner lideraba una "asociación ilícita" compuesta por una compleja trama de exfuncionarios y empresarios para la adjudicación de contratos de obra pública. Según entiende el magistrado, las empresas pagaban coimas para asegurarse proyectos de infraestructura.

Ahora bien, Stornelli cree que, en principio, hay tres clases de empresarios: cómplices, "pragmáticos" y extorsionados.

"Hay empresarios que pertenecían al grupo chico (de Cristina Kirchner) y organizaban las colectas y la adjudicación de obras; hay otros que simplemente pagaban -alegremente o no-, y tal vez hay otros que no tenían otra opción", dijo el fiscal, quien pidió prudencia mientras se investigan las pruebas y se delimita si realmente todas las conductas fueron ilegales.

¿Los dólares en los bolsos de López eran de Cristina?

El exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, se acogió a la figura del arrepentido y fue incluido en un programa de protección de testigos. Si bien varios medios publicaron que López dijo expresamente que los 9 millones de dólares que intentó esconder en un convento eran de Cristina, Stornelli matizó las declaraciones al aclarar que se trata de una "conjetura" que hizo el imputado. "Él dice que la conjetura es que eran de ella (de Cristina) a partir de lo que le dijo la persona que lo llamó para mover un dinero tal como se le pidió", dijo el fiscal.

Clarens, una pieza clave

Consultado sobre quiénes llevaron los aportes más sustanciosos a la causa, Stornelli señaló al autor de los "cuadernos de la corrupción", Oscar Centeno, pero también a Ernesto Clarens, sindicado como "el financista K".

"Clarens hacía mucho más que cambiar dinero o recolectar (coimas). Él reconoce un rol de una importancia tal que permite brindarle al juez una claridad sobre cómo ocurrían los hechos... permitió desentrañar las maniobras", comentó Stornelli.

El desafuero a Cristina

Stornelli cuestionó también la renuencia de algunos senadores a abordar el pedido de desafuero a Cristina Kirchner que pidió el juez Bonadio. "Las renuencias son lógicas porque a veces se expresan desde el desconocimiento (de la causa). Cuando empezamos la investigación no sabíamos con qué pruebas nos íbamos a encontrar. Los senadores, además de un fallo si es que se confirma el procesamiento en la Cámara de Apelaciones, deberían también estudiar los argumentos y ver lo que se ha probado para tomar una decisión", consideró el fiscal.