Stolbizer rechazó la posibilidad de ingresar a Cambiemos

La ex diputada nacional y referente del GEN, Margarita Stolbizer, descartó ayer integrarse a la alianza Cambiemos porque "la (actual) coalición de gobierno, no cree en la política ni en el Estado, ha rechazado un pacto social, y no ha cumplido ninguna de sus promesas electorales".

Como hiciera oportunamente el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, Stolbizer salió a rechazar la idea planteada por el diputado y líder de Evolución, Martín Lousteau, de ampliar la alianza gobernante con sectores del socialismo y el progresismo de cara a las elecciones presidenciales de octubre próximo.

"No podemos ser parte de Cambiemos porque la coalición de gobierno (liderada en exclusiva por el PRO), no cree en la política ni en el Estado; ha rechazado un pacto social y no ha cumplido ninguna de sus promesas electorales", sostuvo el GEN en un comunicado, que incluye fuertes criticas a la gestión de Mauricio Macri, y al kirchnerismo también.

Para el partido que encabeza Stolbizer, en sus tres años de Gobierno, Cambiemos "aumentó en 2.2 millones de personas pobres como consecuencia del desastre de su política económica", además acusó al presidente Macri de no haber "resuelto la inflación" y de encabezar una administración que no es todo "lo trasparente que prometieron".

Lousteau había fijado previamente la necesidad de "ampliar" la alianza que encabeza el presidente Mauricio Macri y consideró que, mientras "el PRO es la derecha" de la coalición gobernante, él tiene "mucha afinidad con (Miguel) Lifschitz y con (la titular del GEN, Margarita) Stolbizer, que no están dentro" de ese espacio.

En su comunicado, el GEN también dejó en claro que "nunca" podría compartir una coalición junto a la senadora nacional y ex presidenta Cristina Kirchner o con quienes sostienen su liderazgo "porque ellos nos hundieron en la mezcla de pobreza, aislamiento y corrupción" y reafirmó su convicción de no quedar atrapado en la "grieta".