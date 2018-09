Orozco le pidió la renuncia a su secretaria de Hacienda

Una decisión del intendente lasherino Daniel Orozco ha sorprendido a propios y ajenos. Entrando en el último trimestre del año y con la discusión del presupuesto 2019 en puertas, el jefe comunal le pidió la renuncia a su secretaria de Hacienda, Daniela Fernández. El cargo será ocupado de forma interina por su mano derecha Fabián Tello y desde el municipio aseguran que esto responde a cambios estructurales impulsados por el intendente.

Lo llamativo en este caso es que el Ejecutivo municipal reconoce la capacidad técnica y el buen trabajo que llevó adelante la funcionaria a la que acaban de desvincular. "El presupuesto ya está casi armado y las cuentas equilibradas. Ha hecho un gran trabajo como Secretaria de Hacienda", admitió Tello al ser consultado por MDZ sobre el tema.

El actual Secretario General de la intendencia se hará cargo de forma interina "mientras el intendente evalúa las alternativas". Según Tello, la determinación de Orozco es avanzar con reestructuraciones para darle más "dinamismo a la gestión".

Otro gesto hacia la funcionaria saliente es que Tello señaló que la intención es que continúe el mismo equipo que la venía acompañando. "Queda todo el equipo. Por el momento no se irían más", subrayó.

Sin embargo, existen versiones que dan por hecho que al menos dos funcionarias más presentarían la renuncia en solidaridad con la ahora exsecretaria de Hacienda. Se trata de la directora de Finanzas y Presupuesto, Rosana Alemany y la directora de Rentas Eliana Luna.

Consultada por MDZ, Daniela Fernández no pudo esconder su sorpresa con la decisión y dijo que se va conforme con el trabajo que realizó en la cartera. "Creo que fue una buena gestión. Es un municipio que quedó solido desde lo financiero, con reservas por casi $200 millones. No entiendo y no creo que la decisión del intendente pase por una cuestión vinculada a la calidad de nuestro trabajo", admitió.

Además, manifestó que algunas personas que trabajaban con ella también presentaron la renuncia. "La directora de Rentas llegó de mi mano y considera ético irse conmigo. La directora de Finanzas también", expresó Fernández, pero la salida de estas dos personas aún no ha sido confirmada.

"Dejo un municipio solido desde lo económico y presupuestario. Sin dificultades. No creo que la decisión pase por ahí. Yo estoy muy conforme de nuestra gestión. Siempre tuvimos una buena relación con gremios y la oposición", concluyó.

Por último, admitió que no es ella quien tiene que dar explicaciones sino el intendente. "Es mi superior y tomó una decisión. Yo la respeto", concluyó.