Pensando en el futuro, el PJ mira al pasado: anotan a Gabrielli en la pelea por la gobernación

Por primera vez desde el regreso de la democracia, el peronismo mendocino perdió tres elecciones consecutivas: de aquella paliza de Julio Cobos en 2013, pasando por el triunfo de Alfredo Cornejo en 2015, hasta la ratificación de la gestión del gobernador en las legislativas del año pasado. Con estos antecedentes inmediatos, el justicialismo quedó fragmentado y sin una figura que reúna tres características fundamentales para competir en 2019: conocimiento en el electorado, capacidad de captación de votos y representación de todos los grupos internos del partido. En ese escenario, algunos dirigentes piensan que el futuro está en el pasado, específicamente en la figura de Rodolfo Gabrielli.

"Ustedes vayan armando que yo el año que viene quiero caminar la provincia", le dijo el exgobernador peronista a un grupo de jóvenes que lo visitó a mediados de agosto en Buenos Aires. En aquel encuentro en el café La Biela de Recoleta, Gabrielli no ocultó su pretensión de tener una participación más activa en el PJ y blanqueó sus ganas de, ante la falta de alternativas, ser candidato en 2019. El exreferente del sector "naranja" habló en esa reunión de su plan de reconvención productiva que, según él, caracterizó a su gestión, entre 1991 y 1995. También insistió con un latiguillo que caracteriza a los exgobernadores peronistas desde hace tiempo: la necesidad de personas jóvenes para reflotar al PJ, justamente una característica que vio en sus interlocutores y que, en principio, lo entusiasmó.

Ahora bien: ¿qué de esto llegó a la conducción del PJ mendocino? Consultado por MDZ, el presidente del partido, Omar Félix, admitió que hubo contactos con Gabrielli y consideró que es una pieza valiosa para lo que viene. "Hablamos hace poco tiempo de las ganas que tiene él de colaborar. Efectivamente, es alguien que tiene mucho para aportar al partido", sostuvo el actual diputado nacional. Al mismo tiempo, sobre la posible candidatura, respondió: "El hecho de que haya sido gobernador no lo inhabilita para que intente volver a serlo. Igualmente falta mucho".

Más allá de la buena imagen que tiene entre los "compañeros" mendocinos, Gabrielli es un dirigente bien considerado por el peronismo nacional. De hecho, mantiene vínculos fluidos con referentes de peso, como el senador Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel Urtubey, además del mundo empresario. De hecho, a fines de 2017, el mendocino compartió una cena con el gobernador de Salta en un restaurante de la Quinta Sección junto a otros políticos y ejecutivos, entre los que se encontraban Raúl Mercau, exministro de Agroindustria de Celso Jaque; el bodeguero Walter Bressia; Alfredo Farés, vicepresidente de Edemsa, y algunos empresarios de la construcción.

¿Gabrielli vs Cobos?

Parafraseando al analista político Rosendo Fraga, una eventual disputa por la gobernación entre Gabrielli y Cobos "es el escenario menos probable, pero no imposible". Al menos así lo ve el dirigente peronista y así se lo planteó a sus interlocutores en aquel encuentro en el café de Recoleta. De todas formas, mientras que el radical ha admitido públicamente sus intenciones de volver a ocupar el Sillón de San Martín, el peronista prefiere no hablar aún sobre esto en los medios de comunicación y, por ahora, sólo hablan desde su entorno: "No lo descarta; él dice que quiere caminar la provincia", insistió un reconocido exsecretario de su gestión en Mendoza y Nación.

Quien sí quiso hablar esta semana públicamente fue el sucesor del "Rolo", Arturo Lafalla, en una entrevista con MDZ. Sobre Cobos, lanzó: "Gobernó en la mejor época, sin crisis, pero no quedó en la historia". Y sobre Gabrielli, fue más esquivo y prefirió hacer referencia a su situación particular: "Hablo por mí. Como exgobernador tengo la obligación de colaborar, pero no me parece que corresponda volver a ser candidato".

Hoy, los dirigentes que asoman dentro del peronismo para pelear con el candidato de Cornejo, Omar De Marchi o Julio Cobos poco convencen. Son los casos, por ejemplo, de Anabel Fernández Sagasti, apuntalada por el kirchnerismo y quien aún no define si dará pelea por dentro o por fuera, o Gustavo Majstruk, con ambiciones personales, pero poco respaldo dentro del PJ. A su vez, a sabiendas de la enorme dificultad de regresar a la Casa de Gobierno, los intendentes tienden a inclinarse por conservar el poder municipal y no arriesgar a quedarse sin nada. En este contexto, acudir a alguien como Gabrielli cobra sentido.

A diferencia de otras elecciones recientes, para que se clarifique el panorama habrá que aguardar al próximo año. Seguramente, los nombres que aparezcan en las boletas en la categoría de "gobernador" y "diputados nacionales" dependerán, en parte, de decisiones ajenas y que van más allá del devenir de la crisis actual. Hoy, aparece como probable una separación de los comicios provinciales y nacionales, tal como ocurrió en 2015, o la posible suspensión de las primarias (previo tratamiento del Congreso y la Legislatura), factores que incidirán en las estrategias de cada partido.

Un año en política es nada. Pero en medio de la tormenta que atraviesa el país, en ese lapso puede pasar cualquier cosa. Mientras tanto, para intentar dar el batacazo y salir adelante, parte del peronismo quiere subirse a la máquina del tiempo.