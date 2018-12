Solo pudieron comprar 18 colectivos eléctricos para MendoTran

Luego de un largo proceso y de los recálculos que debieron hacer, el Gobierno adjudicó la compra de los colectivos eléctricos que serán parte del nuevo sistema de transporte público que comenzará a regir el año que viene. En total se comprarán 18 colectivos y las dos empresas que se presentaron serán parte del negocio. La intención original era comprar hasta 50 colectivos, pero la devaluación hizo estragos en el cálculo.

A la empresa Andesmar el Estado le comprará 12 colectivos y a Corven otros 6. Claro que en ambos casos en realidad se trata de ómnibus de fabricación china. Como adelantó MDZ, la empresa mendocina está asociada con la asiática Build Your Dreams y su competidora con Zhongtong Bus.

Los colectivos eléctricos cubrirán los recorridos troncales de MendoTran, el sistema de transporte que comenzará a regir desde el 2 de enero. La Sociedad de Transporte de Mendoza, la empresa estatal, operará esos recorridos con esos buses y otros convencionales que alquilará (como hace ahora) a empresas privadas.

Las dos empresas beneficiadas fueron las únicas que ofertaron En la licitación se descartó la oferta para el mantenimiento de las unidades y además de los colectivos se compran las estaciones de carga de las baterías.

En total el estado invertirá U$S 7.628.200, equivalentes a $ 286.209.967. Justamente los planes del Estado se complicaron por la devaluación, ya que la intención era comprar más colectivos. Incluso fue necesario ampliar el monto de la licitación, ya que estaba previsto invertir $218.750.000.

Las dos empresas habían presentado impugnaciones, pero el Estado las desestimó y finalmente le compró colectivos a las dos.

En el Decreto de adjudicación se aclara que por las características de los bienes adquiridos, la licitación tiene otras particularidades que no solo hacen evaluar el precio. "Una Licitación de estas características, donde se pretende incorporar tecnología innovadora, no se puede llevar a cabo como si fuera un remate al mejor postor y a la complejidad de la elección se suma que ambos oferentes se encuentran en paridad de condiciones", explica la norma. Y determina cuáles eran las ventajas de cada empresa. "El oferente CTS AUTO S.A. – BYD Auto Industry Co. Ltd. – Autotransporte ANDESMAR S.A. ha demostrado su experiencia internacional y el oferente CORVEN Motor Argentina S.A. – ZHONG TONG Bus Holding Co. Ltd. – Patricio PALMERO S.A.I.C.yA. presenta una oferta económica levemente más conveniente", explican.

Es la segunda vez que el Estado compra colectivos antes de una licitación. Antes fue en 2004, cuando Julio Cobos compró 120 colectivos VW fabricados en Brasil que luego quedaron obsoletos por falta de mantenimiento. Sí es la primera vez que se compran colectivos eléctricos.