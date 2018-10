Sobreviviente de Once: "De CFK nunca recibimos nada"

Natalia Meza, una de las sobrevivientes de la Tragedia de Once, dijo que están conforme con la condena contra el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, pero no con la cantidad de años que le dieron.

"Le tendrían que haber dado un año por cada fallecido", dijo en conversación con Uno Nunca Sabe de MDZ Radio. Meza apuntó también contra la expresidenta Cristina Fernández, "Nunca se disculpó, nunca llamó para saber si necesitábamos algo o cómo estábamos. Nunca recibimos nada de ella", dijo.

De acuerdo a sus palabra, incluso los familiares sintieron que la exmandataria se burlaba del caso cuando hacía declaraciones durante su mandato.

Sobre el día de la tragedia, Meza contó: "Ese día estaba en el primer vagón, casi llegando al segundo, contra la ventanilla. Quedé en el medio del acordeón que quedó ahí. No podías ver nada y los gritos de la gente. No me podía mover porque tenía una persona fallecida encima".

A Natalia le tuvieron que sacar una parte de un hueso de la cadera para poder ponerlos en su tibia. Además tiene injertos en el tobillo y el talón. "A los dos meses yo seguía internada y decían que no había nadie internado, entonces ahí me llamaron de un diario hice la nota y ahí recién apareció la empresa. Habló con mi papá y le ofreció plata que yo no hable", aseguró Natalia.

Respecto a la ayuda del Estado en ese entonces, encabezado por CFK, dijo que nunca recibieron apoyo. "Me habían ofrecido $5.000 por única vez y después nunca más. Yo estoy en juicio con el Estado", aseguró

Escuchá la entrevista completa de MDZ Radio: