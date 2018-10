Pablo Moyano: "Sería un orgullo ir en cana con un Gobierno gorila"

El sindicalista Pablo Moyano, que se encuentra en Singapur para participar del 44° Congreso Mundial de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) acusó al fiscal Scalera de "payaso" y consideró que tanto él como su padre vienen "con una persecución política, mediática y judicial por parte del Gobierno". Y a su criterio, el pedido de detención que le pesa en contra tiene como fin "tratar de tapar este retroactivo que piden del pago del gas" (una medida que finalmente el Gobierno nacional ya desistió).

"Nos acusan en Independiente que Hugo y yo recaudábamos la plata de los choripanes que se vendían en cada partido, la venta de entradas. No tiene sentido. El señor Scalera es un payaso, es un instrumento de Patricia Bullrich, de la señora Carrió que constantemente están presionando al juez Carzoglio al juez (Luis) Armella", afirmó a la radio Uno de Buenos Aires.

"Si tengo que ir en cana, iré en cana. Ya lo dije hace seis o siete meses, sería un orgullo ir en cana con un Gobierno gorila. Porque no firmamos la reforma laboral, porque no firmé el 15% para Camioneros, porque no firmé el cambio de convenio para la baja con Camioneros, porque no le dimos bola a los $1.000 millones de la multa de Triaca", señaló.

Cabe recordar que Hugo Moyano y Pablo Moyano fueron imputados en una causa por asociación ilícita, encabezada por el barrabrava de Independiente Pablo "Bebote" Álvarez, que habría defraudado en millones de pesos al club de Avellaneda. Por esta causa, Álvarez y otros barras, como el ex dirigente Noray Nakis ya están procesados y varios de ellos con prisión preventiva. (fuentes: Clarín y Radio Uno)