Se profundiza la interna de los hermanos Rodríguez Saá

El gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá sucedió a su hermano Adolfo al frente del PJ de la provincia de San Luis, y en ese contexto cuestionó la oposición interna generada por el senador nacional.



El mandatario provincial quiere ir por la reelección, contrariando el acuerdo previo que tenía con su hermano, el senador Adolfo Rodríguez Saá, quien pretendía ocupar ese rol el próximo año. De hecho, Alberto es primer senador suplente, por lo que estaba previsto que si Adolfo ganaba la gobernación, su hermano lo reemplazara en los cuatro años siguientes.



El actual gobernador fustigó la actitud de los cuatro diputados nacionales del peronismo de San Luis por haber acompañado en el Congreso “el Presupuesto del Fondo Monetario Internacional”.



En su discurso Alberto Rodríguez Saá se preguntó: “¿Cómo no nos vamos a enojar cuando cuatro diputados nacionales a los que nosotros votamos, les hicimos la campaña y les dimos el espacio, le prestaron el asiento, por no decir le prestaron el culo al presidente Macri, para votar el presupuesto del Fondo Monetario Internacional?”.



Los diputados en cuestión son Karim Alume, Ivana María Bianchi, Victoria Rosso y Andrés Alberto Vallone, quienes en realidad no votaron en octubre pasado a favor el Presupuesto 2019, sino que prestaron quórum para sesionar.



“¿Por qué no tendríamos que dar quórum?”, se preguntó en esa oportunidad Bianchi al ser consultada por parlamentario.com, quien opinó que “eso de especular con el tema del quórum es parte de la vieja política”. Recordó que Unidad Justicialista dijo presente incluso en la sesión por la ley de aborto, “aun sabiendo que estaba el riesgo de que el proyecto pudiera salir -y salió-“.



La legisladora consideró que había que dar el debate porque “de lo contrario, le podíamos dar un cheque en blanco al Poder Ejecutivo. Más con el antecedente que tenemos de 2011, cuando por un manejo de Elisa Carrió no hubo Presupuesto y Cristina (Kirchner) pudo manejar discrecionalmente una cantidad enorme de dinero, que terminó usando en beneficio de su campaña, que fue cuando arrasó en las elecciones con el 54%”.



En la misma sintonía se expresó Andrés Vallone, secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda: “Nosotros nunca evaluamos no bajar al recinto. Dimos la pelea en la comisión sobre el Presupuesto, con el que no estamos de acuerdo, y esa misma lucha teníamos pensado darla en el recinto. Sabíamos que el oficialismo contaba con los 138 votos para aprobar el Presupuesto, que eran los mismos 138 diputados que iban a dar el quórum. Pero se dio una información falsa de que nosotros cuatro aportamos al quórum para que se pudiera sesionar”.

Fuente: parlamentario.com