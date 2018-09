Se partió Libres del Sur, pero "solo en Buenos Aires"

El Movimiento Barrios de Pie, que en Mendoza tiene como referente al subsecretario de Desarrollo Social de Alfredo Cornejo, Alejandro Verón, se fue del partido Libres del Sur en la Ciudad de Buenos Aires en medio de una fuerte disputa. En la provincia, Libres del Sur (LdS) es aliada de Cambia Mendoza, con Alfredo Cornejo como conductor, pero tanto ellos como Barrios de Pie están en contra de Cambiemos y Mauricio Macri. En Mendoza cuentan con un senador, Ernesto Mancinelli y funcionarios en diversas áreas provinciales y municipales. Son parte de la conducción de la Universidad Nacional de Cuyo, por otra parte, junto al radical Daniel Pizzi.

A través de un comunicado, la diputada nacional Donda y Daniel Menéndez, coordinador nacional de la organización, aseguraron que Humberto Tumini, líder de la conducción de Libres del Sur, "manifestó desconfianza" hacia ellos y que "sus argumentos fueron disparatados". El conflicto lo suscitó la reiterada negativa de la cúpula del movimiento a aliarse con el kirchnerismo en los próximos comicios.

En tanto en Mendoza, MDZ contactó a varios de sus referentes, que optaron entre el silencio y señalar que "todavía hay conversaciones". La semana pasada, Donda estuvo en Mendoza, pero tuvo una agenda vinculada a temas de género, aborto y otros y aseguran que "no se habló de ruptura alguna". Una voz autorizada del partido señaló que "el problema está circunscripto a la Ciudad de Buenos Aires".

Desde la conducción nacional de LdS acusaron a los rebeldes de querer sumarse a las huestes de Cristina Kirchner, en cuyas cercanías se movió durante mucho tiempo, cuando se llamaban "100 por ciento K". "Si queremos cerrar toda posibilidad de continuidad a la derecha neoliberal el año que viene, la ex presidenta no puede formar parte del frente opositor que debemos constituir", respondió el Secretariado Nacional de Libres del Sur en una declaración titulada "Macri lleva al país al desastre".

Ante la escisión o la potencial ruptura, la conducción nacional emitió un documento crítico hacia Macri que firmaron Humberto Tumini, Gabriela Sosa, Jorge Ceballos, Silvia Saravia, Isaak Rudnik y Silvia Ferreyra,. Se llama "Macri lleva el país al desastre" y dice:

En el día de ayer se reunió el Secretariado Nacional del Movimiento Libres del Sur, con la presencia de dirigentes partidarios de veinte provincias. Acorde a la enorme gravedad de la situación a que nos ha llevado el gobierno de Cambiemos en sus casi tres años de gestión, decimos:

* Que a ojos vista nuestro país está siendo conducido por el presidente Macri al desastre. El enorme endeudamiento que se contrajo desde su llegada al gobierno, el traslado de ingresos desde los que menos tienen a los ricos, sumado ahora al nefasto acuerdo con el FMI, van llevando a la Argentina al peor de los mundos: estancamiento económico con inflación. Que impacta sobre los pobres, trabajadores, clases medias y el empresariado nacional, particularmente el pequeño y mediano.

* Que con el pretexto de que semejante ajuste es la “única salida”, lo único que hace el gobierno es continuar por una senda que llevará no solo a una tremenda crisis económica como la que vivimos a principios de este siglo, sino también a muy fuertes y extendidos conflictos sociales, que van a poner en serio riesgo la paz y la tranquilidad de los argentinos.

Proponemos por ello que:

* El gobierno modifique de inmediato su política económica. No es cierto que esta es la única salida como dicen. La salida es recuperar la producción y el consumo, no ponerlo por el piso. Para ello, la primera medida es anular el acuerdo establecido con el FMI y llamar a los acreedores del país para reestructurar la deuda que se ha contraído; haciéndole una quita como se hizo en el 2005 y estirando los plazos para su pago acorde a la imperiosa necesidad de recuperar nuestra economía tan dañada. Al mismo tiempo, establecer de inmediato un fuerte control de precios sobre los productos de la canasta familiar para aliviar la situación de los que menos tienen, y suspender los despidos como se propuso en el 2016 en la ley que se aprobó en el Congreso y vetó Macri.

* Si el gobierno no comparte esto y piensa que el camino es el tremendo ajuste en marcha, que se va a extender al menos dos años. Que reconozca al menos que no ha estado Macri a la altura de sus responsabilidades, que hoy tiene un extendido cuestionamiento a su gestión, que no puede conducir el país así y que llame a elecciones presidenciales anticipadas para marzo del 2019. A los efectos de consultar al pueblo de la nación si está de acuerdo con el rumbo que llevamos y las consecuencias del mismo.

* Convocamos al mismo tiempo a todas las fuerzas nacionales, populares, progresistas y de izquierda, a que conformemos un gran frente opositor para las elecciones presidenciales. De manera de que allí, sean en octubre del 2019 o anticipadas, termine esta gestión que tanto daño le ha hecho -y se dispone a seguir haciendo- a la Argentina. Los acuerdos entre todos los opositores se deben poner por sobre de las diferencias que existan. Para estas últimas, tenemos las internas abiertas para resolverlas entre nosotros e ir luego todos unidos a ganar.

* Señalamos también que una condición indispensable para ganarle a Cambiemos en las presidenciales, es que Cristina Kirchner no forme parte de este frente. Ya que el nivel de crítica y rechazo a su figura en la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas argentinas, es lo que permitiría muy probablemente elevar la competitividad política del actual presidente y su coalición, como sucedió en el 2015 y 2017. Como también que su figura impediría, con absoluta seguridad, la unidad opositora, beneficiando así al gobierno.

Es por todo ello que, si queremos cerrar toda posibilidad de continuidad a la derecha neoliberal el año que viene, la ex presidenta no puede formar parte del frente opositor que debemos constituir.