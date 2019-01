San Martín: un eufórico profesor quiere pelear la intendencia por el PJ

Puño en alto, sonrisa cálida, un "¡Viva la Patria!" y el escudo del Partido Justicialista de fondo. Con estos elementos sencillos se presenta Cristian Etem en las redes sociales como precandidato a intendente de San Martín.

Etem es un profesor de educación física muy conocido en el departamento del Este. "Tiene carisma y empatía con los sectores vulnerables, pero cero militancia", afirman quienes lo conocen. También muestra fascinación por los próceres y los caudillos, lo que le agrega mística a su lanzamiento. Eso se nota en un audio de Whatsapp que distribuyó en un grupo de amigos para avisar que había decidido meterse a la arena política.

"Mi señora dice que estoy loco y tiene razón. Me drogué catorce días en San Luis viendo a Chacho Peñaloza, Facundo Quiroga, Belgrano, Güemes, San Martín y la madre Teresa de Calcuta. Es un honor participar", explica el pre candidato en el audio.

Además, Etem se lanzó a la política con un gesto importante: renunció a cobrar por la tarea que hacía en el municipio, en el cual llegó a ser director de Deportes. En la gestión actual daba clases de rugby, boxeo y kickboxing por medio de una locación de servicios. "No es ético porque el intendente me pagaba el sueldo", afirma.

Cristian

Etem asegura que no tiene "un centavo y nadie me banca la campaña", pero por otro lado, compensa lo que le falta con una euforia desbordante. "¡Corazón, huevo y Patria!", proclama, y afirma que desde distintos partidos políticos lo impulsaron a candidatearse.

El profesor que quiere ser intendente pretende intervenir en las elecciones por el PJ, que es gobierno hoy, pero está lleno de interrogantes hacia el futuro.

El intendente Jorge Gimenez, quien está en el cargo desde 2003, quedó alcanzado por la enmienda constitucional que limita las reelecciones de los jefes comunales y ahora espera que la Corte provincial decida si podrá presentarse otra vez o no.

El supuesto sucesor de Gimenez, si el jefe comunal no puede participar de la elección de este año, podría ser el presidente del Concejo Deliberante, Bartolomé Robles. Pero no ha habido hasta ahora ninguna bendición y para el propio Robles eso no está claro: "No depende de mí, ni de la voluntad de él, solamente", afirma.

Crítico de Cambiemos, pero también autocrítico del peronismo, Robles afirma que "el mar está muy revuelto" y que el justicialismo necesita una "evolución". "Estoy enfocado en dos o tres temas, como el Bonarda, para que sea quien sea el que gobierne San Martín, tenga la obligación o la necesidad de seguirlo", asegura.

"Con el Jorge nos une una relación de amistad y de trabajo político mucho más fuerte que lo parental", aclara también.

Robles tampoco sabe mucho de la candidatura del profesor Etem, su supuesto rival interno. "Si me lo encuentro le voy a preguntar, porque hace mucho que no lo veo", promete.