Rufeil mantendrá su cargo de concejal en San Martín

El director del Hospital Notti, Raúl Rufeil, finalmente se quedaría con su banca de concejal en San Martín y renunciaría a su puesto en el nosocomio infantil, luego de que el órgano legislativo que investiga la ética pública dictaminó que el médico no puede ejercer sus dos cargos al mismo tiempo, como venía ocurriendo desde mayo.

La Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública que funciona en la Legislatura bajo la dirección del exdiputado radical Gabriel Balsells Miró emitió un dictamen en el que insta a Rufeil a optar por uno de los dos cargos ya que, según el ente de control, existe "incompatibilidad horaria".

Cabe recordar que el director del Notti asumió su banca de concejal a fines de abril, debido a que el radicalismo ganó las elecciones municipales de San Martín en 2017. Sin embargo, ante la repercusión que tuvo su decisión de conservar ambos cargos estatales, al mes siguiente Rufeil reununció a su dieta de concejal para sostener sus puestos al mismo tiempo.

En diálogo con el programa Cambio de Aire, de MDZ Radio, Rufeil sostuvo que "las dos actividades (director del Notti y concejal en San Martín) las estoy desarrollando de la mejor manera", justificando "en cuanto a la función y la eficiencia que he tenido en ambos cargos".

En el caso de su actividad como edil, Rufeil señaló: "He estado presente en todas las sesiones del Concejo Deliberante, participando en las comisiones y logrando un trabajo muy bueno en cuanto a la producción de proyectos".

Respecto a su cargo directivo, indicó que "después de las sesiones, inmediatamente me hacía presente en el hospital, y tengo por demás una actividad muy productiva y en equipo". "En nuestra gestión se hicieron cosas importantes que no se habían hecho en 25 años, siempre acompañados por todo el personal, el ministerio y el señor gobernador", resaltó.

Sobre su futuro luego del dictamen de la Oficina de Investigaciones de Ética Pública, y si bien aclaró que todavía no fue notificado por el presidente del Concejo sanmartiniano, Bartolomé Robles, Rufeil dejó en claro cuál es su decisión: "Me debo al voto de confianza que la población del departamento de San Martín depositó en mí como edil. No puedo salir a decirles qué haré, pero sí aseguro que me voy a inclinar hacia la voluntad que el departamento tuvo en las elecciones".