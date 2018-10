Rosatti se refirió al conflicto en la Corte e intentó poner paños fríos

Después de la polémica que se generó en la Corte Suprema por las declaraciones cruzadas del actual y el expresidente del máximo tribunal por el manejo del Centro de Información Judicial y que destapó las diferencias entre los integrantes, uno de los magistrados intentó salir a poner paños fríos.

Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se declararon la guerra públicamente por el manejo del área comunicacional y, según fuentes judiciales, sólo pusieron a la luz las diferencias que ya existen al interior de la Corte.

En medio de esa tensión, Horacio Rosatti, uno de sus miembros, fue incorporado a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Según informa Perfil, en el acto que se realizó anoche, estuvieron acompañándolo Rosenkrantz, y Juan Carlos Maqueda, otro de sus miembros. Los dos grandes ausentes fueron Elena Highton de Nolasco, con un inconveniente de último momento, y Lorenzetti.

Rosatti aprovechó la oportunidad y se refirió al cruce que tuvieron el actual y el expresidente de la Corte y señaló: “Se va a resolver, seguramente. Nosotros tenemos una responsabilidad institucional que va mucho más allá de las personas, de modo que seguramente va a primar esa responsabilidad y estaremos a la altura de las circunstancias que es lo que la comunidad requiere”.

El ministro le dijo a Perfil que hubo diálogo durante estas horas entre los distintos miembros del tribunal. “Uno siempre quiere lo mejor y somos cinco personas distintas. Cada uno tiene su historia de vida, su formación, su forma de ver las cosas, de interpretar el derecho. Y estas visiones a veces se contraponen de una manera y a veces se exteriorizan de otra. He tenido diferencias de criterio y las he expresado, por eso creo que la forma en que se expresan también es importante. Pero bueno, esto lo vamos a conversar”.

Respecto al futuro del CIJ, señaló que “vamos a conversar el futuro de esa oficina, pero no solamente de ella y sacaremos una conclusión. Que la conclusión surja mañana o no surja mañana, no lo sé, pero seguramente vamos a estar de acuerdo. Los cinco vamos a estar de acuerdo”.

El conflicto entre el presidente saliente y el entrante tiene su origen en el manejo del Centro de Información Judicial (CIJ). Rosenkrantz apuntó a Lorenzetti, quien le respondió con un duro escrito en el que hasta terminó afirmando que: "la presidencia no es un área personalista y concentrada, sino descentralizada y participativa”.