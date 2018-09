Romero con Pagni: "Kirchner nos llevó suavemente al abismo"

El senador y exgobernador de Salta por tres períodos consecutivos Juan Carlos Romero participó de una entrevista en el programa Odisea Argentina , conducido por Carlos Pagni, y opinó sobre la actualidad del Senado y sus principales debates, como es el presupuesto 2019 y el desafuero de Cristina Kirchner.

El exgobernador contó que se retiro del PJ cuando Néstor Kirchner "copó" el partido. "Fuimos víctimas y parte de las rupturas de los partidos", dijo. Y agregó: "Puedo decir que no tengo un día de kirchnerismo. Pensaba que Néstor [Kirchner] nos iba a llevar al abismo suavemente, y así fue".

El senador opinó que la economía argentina, después de más de una década K, quedó como si el país hubiese atravesado una guerra. "Hay que tratar de recuperar una conducta argentina de vivir de acuerdo a nuestras posibilidades, sin vivir de prestado o a lo grande", enfatizó.

Por otro lado, Romero se refirió a las políticas del gobierno de Mauricio Macri , y le criticó el no haber planteado una mesa de consenso al asumir el poder. Dijo que "el optimismo le ganó", en lugar de reconocer la realidad que recibía. "El Gobierno no quiso esa concertación [con economistas, políticos, entre otros] porque creo que a veces algunos desde el Gobierno están influenciados por la 'nueva política'; dicen que no quieren acuerdos, que no se juntan con la 'vieja política', y esa pureza lo dejó muy solo al Gobierno".

En contraposición, alagó a la gobernadora María Eugenia Vidal . "Valoro muchísimo la pasión que pone para intentar hacer las cosas bien", dijo.

Consultado sobre las garantías de los senadores y el debate sobre el desafuero de la expresidenta, luego de ser procesada en la causa de los cuadernos de las coimas , dijo: "Creo que debe ser juzgada, que deben cumplirse los plazos pero que no se debe pensar que el Senado es un aguantadero. Los fueros deben existir para que haya libertades para poder expresarse y se debe tener en cuenta que es una norma constitucional reglamentada por una ley que nos manda a un camino".

Sobre el debate por el presupuesto , opinó: "Hay un tema con las provincias respecto a que tienen una parte asociativa con la solución que el Gobierno pueda dar a la situación económica. Ya pasó en el 2001. Hay sutilezas, por ejemplo hay provincias que están muy bien, que no les aprieta tanto el zapato. Pero yo no creo que la oposición pueda dejar al gobierno sin presupuesto, van a tener que dar el debate".

Sobre el escenario político, en miras a 2019, el senador remarcó: "Hoy está Macri y está Cristina". Como para el exparlamentario en la política "nada es imposible", dijo que en un supuesto triunfo de Cristina, imagina un país en donde "se abrirían las cárceles y todos los que están presos irían al Gobierno". "Puede pasar, sino mire lo que está pasando en Brasil", opinó.

Con respecto al peronismo, dijo: "Creer que el PJ puede en menos de seis años recrear una visión o un programa es un poco exagerado. No le veo un gran destino a este sector". Y continuó: "Después están [Juan Manuel] Urtubey, [Miguel] Pichetto y [Sergio] Massa, que creo que para tener éxito deben recrear un espacio y establecer ciertas reglas entre ellos. Hasta ahora, solo veo tres figuras o cuatro dando vueltas, sin organicidad".