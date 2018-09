Roberto Fernández: "Pedimos una mesa de concertación para ayudar al Gobierno"

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, aseguró que el paro general convocado por la CGT para mañana es para "reclamar trabajo" y que se cree una "mesa de concentración" entre los sectores políticos, empresariales, gremiales y religiosos para que "arreglemos esto entre todos".

"No estamos en contra del gobierno para que se vaya, estamos en contra de su política", resaltó Fernández en una entrevista con el programa Otra Manera, de MDZ Radio.

- Ustedes dicen que ratifican el paro pero, a su vez, aseguran que no quieren perjudicar al usuario ¿No hay una dicotomía ahí?

- No. Nosotros no queremos molestar en el sentido de que queremos cumplir lo máximo que corresponde en el día de la fecha. Por ejemplo, si el servicio sale en 23.55, va a salir para no molestar al pasajero, lo que sí no van a salir son todos los servicios después de las 0 del día martes. Lógicamente que esto perjudica a dos sectores: a los usuarios y a los trabajadores. Para nosotros es un día muy feo para hacer una medida de fuerza cuando estamos reclamando trabajo, que el capital esté al servicio del trabajo y la economía, y no que la economía esté al servicio del capital. Reclamamos una mesa de concertación, que estén todos los políticos, empresarios, trabajadores y la Iglesia para que ayudemos al gobierno a que vengan capitales para la producción.

Hoy la inflación ha superado todo, no hay poder adquisitivo del trabajador y encima no hay trabajo, lo que genera desocupación y trae más pobreza. El gobierno no debe hacer oídos sordos. Esto es muy grave.

- En ocasiones anteriores esto se ha podido evitar con el diálogo con el secretario de Trabajo Jorge Triaca ¿Qué ha pasado en esta ocasión?

- Porque nunca hubo una mesa seria, nos llaman siempre individualmente. Lo que queremos es que nos sentemos todos juntos para conversar y decidir si lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Y nadie quiere que el gobierno se vaya: desde la UTA dejamos en claro que no estamos en contra del gobierno para que se vaya, estamos en contra de la política de este gobierno.

- ¿Qué va a pasar mañana con los micros de larga distancia?

- No van a funcionar después de la medianoche. Corta distancia, combis y subterráneos tampoco van a funcionar.

- ¿Cómo ve a la CGT? No hay unidad dentro de la central obrera más allá de la coincidencia en el paro de mañana.

- Siempre tuvimos algunos problemitas por ambiciones personales de los dirigentes. Creo que queda demostrado que si tenemos las mismas ideas y los mismos derechos, tendremos que sentarnos a compartir una mesa todos juntos buscando que sea una sola central y no enfrentamientos.