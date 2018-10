Ricardo Monner Sanz: "El fallo que absolvió a Menem es deplorable"

Ricardo Monner Sanz, abogado denunciante de la causa por tráfico de armas a Ecuador y Croacia en la que el ex presidente Carlos Menem fue recientemente absuelto, opinó que el polémico fallo de la Cámara de Casación Penal es una "tristeza republicana" porque "da un ejemplo" a la sociedad argentina que "no todos somos iguales ante la ley".

"El fallo sienta una jurisprudencia complicada de cara al futuro, como si hubiera una suerte de gente de primera y gente de segunda", sentenció el letrado en una entrevista con el programa Cambio de Aire, de MDZ Radio.

- ¿Qué opina sobre este fallo de la Cámara de Casación?

- Estoy realmente muy indignado, porque cuando la Corte le devuelve el expediente a Casación para dictar un fallo nuevo sobre responsabilidad si o no, no se lo devuelve para que invoquen las garantías constitucionales registradas en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; de manera tal que lo que ha hecho esta sala es decir que a veintitrés años de aquel 15 de marzo de 1995, cuando inicié el proceso, es demasiado tiempo y entonces es menester considerar que Menem no debe ser condenado. Siento una tristeza republicana porque además sienta una jurisprudencia complicada de cara al futuro, como si hubiera una suerte de gente de primera y gente de segunda.

- La gente dice en la calle que cuando pasa tanto tiempo la Justicia ya deja de ser tal, y se invoca el plazo que ha pasado de esta causa que es precisamente lo que ha hecho caer la acusación sobre el ex presidente.

- Exacto, y que una sala de la Cámara de Casación, que forma parte del Poder Judicial, le diga al resto de la Justicia que tardó demasiado, es la doctrina del absurdo. Creo seriamente que el expediente no debió resolverse así. Se podría haber dicho, por ejemplo, si Menem era inocente o culpable, pero lo que no podía salirse es por la oblicuidad de decir 'ha pasado demasiado tiempo' cuando el propio Poder Judicial es responsable del tiempo transcurrido.

- Usted es un hombre del Derecho y las leyes. ¿Cómo se siente como profesional cuando se dan a conocer este tipo de fallos?

- Como profesional siento que acá no se resolvió como debía resolverse. Pero si me pongo en mi mayor característica, que es ser ciudadano, es decir tan igual como los demás, a la ciudadanía argentina se le ha dado hoy un pésimo ejemplo de que no somos todos iguales ante la ley, y eso es deplorable.