Rechazan una cautelar por el aumento del boleto

El Gobierno tuvo una primera victoria en la Justicia con el Mendotran y la nueva tarifa del transporte público. La justicia civil rechazó una medida cautelar que había presentado el dirigente peronista Miguel Serralta para frenar el aumento del precio del boleto que rige desde el 2 de enero.

La medida fue rechazada por el juez porque considera que no hay un riesgo inminente que habilite esa vía. En cambio, asegura que ahora analizará la cuestión de fondo, que es ver si frena o no el aumento del boleto, pero luego del proceso judicial ordinario.

Serralta había presentado la demanda el 2 de enero, justo el mismo día en que comenzaba a regir el aumento. Justamente el juez Alfredo Dnantiacq Sánchez cuestiona eso. Según el fallo, Serralta “interpone medida de no innovar a fin de suspender el aumento de boleto programada para el próximo 2 de enero de 2019, cuando la interposición de la presente acción tuvo lugar ese mismo día a las 8.30. No se advierte cómo podría el dictado de la medida cautelar, enervar los efectos de una resolución publicada en el Boletín Oficial el 28 de Diciembre de 2018 y cuyos efectos regían a partir del día 2 de enero de 2019”, explica el juez.

En el mismo sentido, asegura que en la causa no se han presentado aún pruebas y argumentos que indiquen el riesgo que supone admitir una cautelar. “El accionante no ha justificado cuál es el peligro que la tramitación del presente proceso de amparo le ocasionaría, no bastando las invocaciones genéricas a un perjuicio patrimonial en abstracto. Ello así, entiendo que no existe perjuicio irreparable a configurarse de no concederse la medida”, asegura, y por eso decidió “rechazar la medida cautelar solicitada por el amparista”.