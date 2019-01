Reapareció Scioli, pero no dijo nada sobre la polémica con Berger

El diputado nacional y ex candidato presidencial por el kirchnerismo presentó su libro en Mar del Plata y habló solo de política. "Nunca más volvamos a perder una elección presidencial por ir divididos y tengamos las consecuencias que estamos teniendo. Me gusta el desafío que tenemos en este momento como sociedad de buscar revertir esto", aseguró el anterior gobernador bonaerense, quien en los últimos días fue severamente acusado por su ex pareja en las redes sociales.