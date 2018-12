Procesan a joven que insultó al fiscal Moldes

El juez federal Ariel Lijo procesó por amenazas al joven que el viernes pasado insultó al fiscal general Germán Moldes en un bar de la Ciudad de Buenos Aires.

Lijo dictó el procesamiento sin prisión preventiva para Facundo Daelli en orden a los delitos de amenazas, en concurso ideal con la incitación al odio y a la violencia, según consta en el fallo judicial.

Daelli había sido detenido el viernes pasado –y liberado el sábado- luego de insultar a Moldes mientras el fiscal tomaba un café en un bar porteño, hecho que él mismo filmó y subió a distintas redes sociales.

“Acá, bar Dandy, está el amigo de la barrabrava de Boca, el amigo de Monzer Al Kassar, hijo de puta Moldes, que quiere meter presa a Cristina”, comenzaba diciendo el joven mago en el video que produjo mientras insultaba a Moldes, que fue utilizado como prueba en su contra.

Lijo entendió que la realización de ese video y su posterior publicación en redes sociales bajo la descripción “A donde vayan los iremos a buscar. German moldes todo lo que está mal” constituyó una amenaza en contra del fiscal general ante la Cámara Federal porteña.

En su descargo Daelli había asegurado que se encontró de “casualidad” con Moldes, que no lo amenazó ni lo hostigó sino que lo insultó porque tiene sobre él una mala valoración política.

“El día viernes 14 encuentro de casualidad en la calle al doctor Moldes, de quien tengo una opinión de su accionar público muy negativa. En ese momento lo reconocí y no lo amenacé en ningún momento, como consta en la descripción del hecho, sino simplemente insulté en medio de una valoración política que tengo sobre su accionar público, se observa también que el Fiscal estaba sonriendo, no se sintió en ningún momento amenazado u hostigado, y eran dos contra uno”, sostuvo.

Sin embargo, Lijo sostuvo que el imputado amenazó Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, grabó dicha situación y luego la compartió en las redes sociales.

La denuncia contra Daelli fue presentada por el fiscal federal Guillermo Marijuán quien remarcó que una de las frases que el acusado le espetó a Moldes fue “no vas a salir más a la calle"; mientras que el fiscal que impulsó la investigación fue Ramiro González.

La abogada que defendió a Daelli fue Graciana Peñafort quien tras enterarse del fallo expresó a través de su cuenta personal en la red social Twitter que le parece “una vergüenza este poder judicial que persigue penalmente a quienes manifiestan su opinión disvaliosa sobre cómo hacen su tarea los jueces y los fiscales de este país”.