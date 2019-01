Preocupado, Macri se reúne con Cornejo y Morales

Este viernes el presidente Mauricio Macri -según indican medios porteños- recibiría a los gobernadores Alfredo Cornejo y Gerardo Morales en Villa La Angostura para conversar sobre los distintos escenarios electorales que enfrenta el oficialismo. Puntualmente, el mandatario nacional está preocupado por el posible desdoblamiento de las elecciones en Mendoza y Jujuy, lo que podría afectar los intereses de Macri para lograr su segundo mandato.

Según indica Infobae, la mesa chica de Casa Rosada comenzó a intervenir en situaciones que podrían derivar en posibles conflictos y una de ellas es la posibilidad de que provincias oficialistas adelanten sus comicios.

Por ahora el gobernador Cornejo no aseguró que el Ejecutivo provincial vaya a acompañar las fechas nacionales y se ha encargado de aclarar que esa decisión la tomará apuntando al límite de los plazos que permite la ley electoral. Cornejo ya se aseguró que los intendentes oficialistas no desdoblen, como ya lo hicieron cuatro jefes comunales de la oposición, pero no confirmó la fecha de las PASO y las generales en la provincia y -por ahora- se mantiene la fecha nacional.

Por eso, Macri recibirá en el exclusivo barrio privado Cumelén, en Villa La Angostura, a los gobernadores radicales y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La preocupación nacional es que estas dos importantes provincias oficialistas se descuelguen y eso complique la opción de Macri para obtener un segundo período al frente del país, porque dejaría que el resultado de ambas provincias no traccione en la elección presidencial de octubre.

El Jefe de Estado, y sus principales colaboradores, -según indica Infobae- busca convencerlos de los beneficios de unificar, con la elección de las candidaturas y el armado de las listas como elemento de negociación.