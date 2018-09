Por qué se puede hacer trampa con el quorum en la Legislatura

Quorum significa "número de individuos necesario para que un cuerpo deliberante tome ciertos acuerdos", según indica la Real Academia Española. Esta palabra del Latín se ha vuelto importante para la política mendocina actual, ya que el radicalismo y el PJ están discutiendo con dureza las características del quorum para que sea posible una sesión de la Legislatura.

Pero lo cierto es que los reglamentos internos de las dos cámaras legislativas provinciales no tienen ninguna especificación respecto del quorum. Por convención, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, las autoridades deciden que hay quorum cuando un número mínimo de legisladores está dentro del recinto. También pueden hacen trampa, si quieren.

El conflicto por el quorum surgió de una votación al menos desprolija de la Cámara de Diputados que se produjo este miércoles. El presidente de la Cámara Baja, Néstor Parés, impuso una "preferencia con despacho" para el proyecto del Código de Faltas -es una decisión que acelera la votación de la iniciativa- a pesar de que la mayoría de la oposición estaba en contra y se estaba yendo del recinto para evitarlo.

Ese fue el problema: la oposición quería irse, pero no había terminado de abandonar el recinto. Cerca de una decena de diputados opositores estaba todavía adentro cuando Parés anunció que había "quorum suficiente" y desató la votación.

Lógicamente, la ganó, ya que sólo votaron los diputados oficialistas. Este desenlace provocó la queja del bloque del PJ, que presentó una nota para tratar de invalidar esa votación porque fue un acto "groseramente viciado".

El justicialismo denunció, entre otras cosas, que Parés no llamó a los diputados a "ocupar sus bancas" ni verificó el quorum. La respuesta de Parés fue sencilla: "El legislador que está dentro del recinto, hace quorum", contraatacó el radical.

Un reglamento que no reglamenta

Se apoyó para ello en el reglamento de la Cámara de Diputados, en el cual no dice que los legisladores tengan que estar sentados en sus bancas, parados, yendo o viniendo a la hora de una votación. La vaga mención sobre el tema aparece en el artículo 22 del reglamento, que dice que "el quorum para hacer Cámara lo constituirá la mitad más uno del total de Diputados".

Esto significa o se presume que tienen que haber por lo menos 25 diputados en el recinto para que se pueda votar. Según Parés, este miércoles al mediodía, una sencilla mirada de las bancas le permitió detectar que había en el recinto 23 legisladores oficialistas y más de dos de la oposición que todavía no se habían ido. O sea, había quorum.

El Senado tampoco aclara si el quorum es con legisladores parados o sentados. En el artículo 14 del reglamento interno, una frase similar a la de Diputados establece también que el quorum "lo constituirá la mitad más uno del número total de senadores".

El artículo 54 del reglamento del Senado indica algo más: un legislador no se puede ir de la sesión "sin pedir permiso a la Cámara", cuando eso implica que la sesión se quede sin quorum.

La Legislatura no es el Congreso

Con sus vacíos reglamentarios, un número acotado de bancas y cierto atraso tecnológico, la Legislatura está lejos de parecerse al Congreso Nacional.

En el Congreso, las votaciones se realizan por medio de sistemas electrónicos y el quorum se constata, precisamente, por medio de un dispositivo en la banca de cada legislador.

El Senado provincial tiene voto electrónico, pero ese sistema no sirve para el quorum. Que haya o no un número mínimo de legisladores en el recinto para sesionar depende del conteo del presidente de cada cámara. Igual pasa en Diputados.

Juan Carlos Jaliff, presidente provisional del Senado, explicó que en la Legislatura no se instaló el dispositivo en las bancas porque era "muy complejo". "Había que cambiar los asientos y, como son pocos los senadores, era un gasto innecesario", afirmó. En el Senado provincial hay 38 representantes, mientras que en el Nacional, son casi el doble: 72.

Así y todo, no deja de sorprender que la Cámara de Diputados no use la innovación que aplicó la vicegobernadora Laura Montero. Esto se debe a que en Diputados no se ha realizado la reforma del reglamento que se necesita para hacerlo.

"No llegamos a los consensos necesarios para poner en práctica el sistema, es una falla mía", reconoció este jueves el presidente de la Cámara baja en una entrevista de Radio Nacional, de cual, a continuación, se reproduce la parte en la que habla de ese tema.

Pero aún con la incorporación del voto electrónico de Montero, faltarían en ambas cámaras la cláusula reglamentaria para el quorum y el aparato en cada banca que permita registrarlo en forma electrónica. A la luz de lo que ocurrió este miércoles en Diputados, probablemente esas omisiones no sean casuales.