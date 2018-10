Por qué los peritos contables rechazan la reforma del Código Procesal Laboral

Luego de que los jueces de la Corte Mario Adaro y Dalmiro Garay apoyaran la reforma del Código Procesal Laboral en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Diputados, peritos contables salieron a cuestionar el proyecto que ya tiene media sanción. Los profesionales llevan semanas expresando su rechazo, sobre todo en lo que respecta al sistema de cobro que quieren implementar por sus pericias. En concreto, dejarían de percibir un porcentaje (4%) del monto final del juicio y pasarían a abonarles un monto fijo de 4.991 pesos por cada pericia.

Ayer, el exministro de Gobierno y actual miembro de la Corte Dalmiro Garay dijo que "es bueno" introducir un nuevo sistema de pericias. Por su parte, el diputado radical Jorge Albarracín afirmó que “la idea que trae el proyecto es que los peritos estén desvinculados del resultado económico del proceso, y que a su vez tengan un fondo del que ellos puedan cobrar una vez terminada la pericia, es decir que se desvincula del resultado económico global del proceso”.

“La idea es hacer más pericias, entregarlas más rápido y que ellos puedan percibir sus honorarios también más rápido”, manifestó el legislador.

La respuesta de los peritos contables no se hizo esperar y deslizaron que esta decisión podría devenir en una pérdida de la calidad de las pericias e incluso sostienen que muchos peritos dejarán de prestar sus servicios.

"Entendemos que un monto fijo no tiene sentido porque no es proporcional a la complejidad de cada caso", señaló Julián Sadofschi. "Se van a interesar menos profesionales, de menor experiencia y con una menor dedicación en su trabajo. La calidad de los informes va a caer", sostuvo.

Por su parte, Daniel Di Marco lleva 33 años ejerciendo de perito contable y reconoció que el sistema actual tiene puntos que generan dudas pero aclaró que las reformas impulsadas desde el Ejecutivo no son la solución. "Existen rumores de colegas que no aceptan pericias por montos bajos o pericias que inciden en el monto final del juicio sobre el cual se establece el porcentaje de cobro. Pero este cambio no es la solución", manifestó.

Por ejemplo, esgrimen que no es justo cobrar el mismo monto por una pericia que lleva tres horas que por otra que demanda un trabajo de 30 horas. Si bien el proyecto contempla que en casos de pericias complejas se podría elevar al doble el monto fijo, los profesionales aseguran que es poco probable que el magistrado determine la complejidad de su trabajo.

Una de las ventajas que destacan los autores del proyecto es que los peritos cobrarán por su trabajo a los pocos días de realizada la pericia. Hoy deben esperar hasta la resolución del juicio, que muchas veces demora años. "El pago inmediato es bueno, pero tampoco sabemos si se va a cumplir. En los casos que la pericia la pida el trabajador no tiene que pagar por anticipado y no está claro de donde saldrán los fondos para que cobremos nosotros", señaló Di Marco.

Por último, tanto Di Marco como Sadofschi destacaron que el trabajo de los peritos contables implica que los profesionales muchas veces tengan que trasladarse a empresas a buscar los balances e incluso viajar a Buenos Aires en los casos que las aseguradoras tienen su documentación en las casas centrales. A su criterio, estos esfuerzos no serán remunerados correctamente con el sistema que impulsa el nuevo Código Procesal Laboral.