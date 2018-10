Por qué la Justicia citó a Guillermo Moreno

El ex secretario de Comercio de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno, fue citado a indagatoria por el juez Néstor Barral. El ex funcionario, a quien se le atribuye la manipulación de las estadísticas del INDEC, está acusado, junto a otros ex funcionarios, de haber creado un club dentro de la órbita del Mercado Central que se usó para realizar "actos de corrupción que perjudicaron los intereses de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA)", difundió Infobae.

Según el fiscal Sebastián Basso, "las pruebas incorporadas al sumario son suficientes para afirmar que los funcionarios públicos Carlos Alberto Martínez, Mario Guillermo Moreno, Fabián Enrique Dragone, Guillermo Rubén Cosentino, Héctor Jorge González y Vicente Di Gerónimo, a sabiendas de su ilicitud, realizaron actos de corrupción que perjudicaron los intereses de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA)".

El abogado de Moreno, Alejandro Rúa -consultado por Infobae- dijo que su cliente se presentará "para dar todas las explicaciones".

En esta causa, el fiscal Basso sostuvo que Moreno y el resto de los imputados, "conscientes de estar llevando adelante una acción reñida con la ley y la moral pública, crearon una entidad deportiva, a la que llamaron 'Asociación Civil Club Atlético Mercado Central', a la que hicieron funcionar en el interior del Mercado Central, destinando para ellos de manera delictual, terrenos del ente estatal y poniendo a trabajar a empleados de la corporación, provocando de esa manera una evidente confusión de personas jurídicas (el ente estatal CMCBA y la privada Club Atlético Mercado Central) y un desvío de la función pública para la cual fue creado el mismo Mercado Central de Buenos Aires en pos de intereses ajenos a su cometido".

"Las ilegalidades e irregularidades que de manera concatenada produjeron los funcionarios cuyas declaraciones indagatorias aquí se solicitan, fueron enmascaradas en una primera etapa bajo un fin altruista como es el de brindar asistencia a los jóvenes de escasos recursos y altamente vulnerables que lamentablemente transitan cotidianamente la sede y los alrededores del Mercado Central mediante la puesta en funcionamiento de actividades deportivas (como boxeo y fútbol)".