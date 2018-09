Por qué Michetti ya preocupa hasta dentro de Cambiemos

Hay una creciente inquietud en esferas vinculadas a Cambiemos, aun en el interior del PRO, por los desatinos de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Sin cargar las tintas, consideran o que es demasiado coloquial a la hora de enfrentar a la prensa en momentos de crisis, o sobreactúa algún posible consejo de "parecer una persona más del montón". Su último blooper fue admitir que no puede dormir porque le preocupa la crisis, lo cual lejos de ofrecer un alivio y esperanza, multiplica el nivel de preocupación. "Si eso le pasa a la Vicepresidenta, que se supone tiene más información que la que nos llega a nosotros, qué deberíamos hacer el resto", podría pensar el resto de la ciudadanía ante una funcionaria desbordada y que está un escalón más abajo de la sucesión presidencial.

Al respecto, el periodista Ignacio Zuleta fue uno de los primeros en advertirlo: "Si alguien lee lo que dijo Michetti se va de la Argentina". Las señales que dala Vicepresidenta son equivocadas, ya sea que resulten una interpretación errónea de la realidad o bien, espontáneas. No la acompañan en un cargo de tan alta responsabilidad.

Michetti es la misma que en el programa de Mirtha Legran, ante un tema tan de fondo como el del aborto, dijo, al ser preguntada en torno a qué le diría a una joven que quiere abortar: Yo no lo hubiera permitido, lo dije claramente siempre, lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con un psicólogo, no sé”. Y a la hora de aclarar, oscureció: "No tenía intención de militar en el tema aborto; lo hice para equilibrar los tantos”.

Michetti llegó a ser la compañera de fórmula de Mauricio Macri como premio consuelo por perderla interna por la jefatura del Gobierno porteño con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Tanto peso tiene? A un presidente de corte liberal y amplio en lo religioso, se le sumó una Vicepresidenta que representa a una pata del lobby cristiano en el Gobierno, la más cercana a las posturas de Jorge Bergoglio aunque con nexos en otras iglesias y posiblemente -según alegan desde su entorno- se la banca para sostener un puente, o se la aguanta para contener a un sector de presión. Allí tiene una línea de conexión con gente de otros partidos que la llevó a empoderar, por ejemplo, al mendocino Simón Bestani, presidente de la Fundación Contemporánea que sirvió de "think tank" a Celso Jaque, como director de Relaciones Internacionales del Senado dela Nación. De ese mismo grupo brotaron otros dirigentes afines entre sí, como el diputado y exfuncionario mendocino Diego Bossio. También tejió otros lazos multipartidarios -que llegaron a darle un paspartú político- en la Fundación RAP (Red de Acción Política).

Por supuesto que saldrán a decir muchos aquello de que "el Vicepresidente está solo para tocar la campanita en el Congreso", pero continuar en esa línea es seguir aceptando el error de toda la historia. No puede estar en tan alto sitio de representación una persona que sea considerada tal vez apta para ocupar una secretaría privada del Presidente, en todo caso. De ser así, esas declaraciones tan superficiales no tendrían la expansión peligrosa que adquieren al ser escuchadas de boca de una Vicepresidenta, sino un comentario más de oficina, o de comité, en todo caso.

¿Y si tomáramos en serio que Michetti es quien es en la estructura de gestión de la República y le hiciéramos caso a su contagio de sensaciones? Tal vez tuviera mucha razón el razonamiento de Zuleta, más aun si sos inversor extranjero, porque para cualquier argentino, hoy, irse del país no es sencillo ni mucho menos barato.

Michetti fue, además, la que celebró en modo adolescente el rechazo del Senado a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que impulsó el presidente Mauricio Macri, a los gritos desde el sitial de presidenta de la Cámara.

Y fue quien le restó importancia a la caída en el consumo de leche para señalar que calidad de vida es "comprarte una casa" y "no consumir bienes no durables", sin tacto alguno y sin saber, en todo caso, cómo redondear la idea sin necesidad de negar lo innegable.

"Es un pelotudo, que no rompa las pelotas", le dijo al senador radical Luis Naidenoff cuando este le reclamó por algo acordado en la reunión en la que se organiza el "guión" de las sesiones, la de Labor Parlamentaria. Pero MIchetti no había ido, entonces no tenía idea de cómo llevar la sesión. Otra de las anécdotas.

El asunto es que el Gobierno empieza a entender por qué se encienden luces amarillas que no debieran hacerlo por supuestamente estar bajo control. Ya se habían desprendido de la figura populista con la que construyeron poder en Santa Fe, Miguel del Sel, tras premiarlo con una embajada en Panamá. Y ahora le toca comprender que la credulidad de la ciudadanía -un valor siempre fluctuante y en riesgo- no es algo infinito. Cuestiones simples como la mencionada, socavan la base de confianza de arriba hacia abajo y viceversa.

En ese tren, la labor de la Vicepresidenta parece estar más regada de anécdotas y frases desopilantes, cuando no repudiables, en lugar de representar una garantía para el Gobierno. De allí que la preocupación porque, ante el fin de mandato, recobre vuelo propio para quedar en algún cargo, ya es tema de conversación en Cambiemos.