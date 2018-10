Por Ley, las listas electorales provinciales deberán integrar a hombres y mujeres por igual

Por casualidad o causalidad, hoy fue un día histórico en la Legislatura que muchos reconocen como una "escribanía de Cornejo".

Por un lado, en el arranque de la mañana, se sancionó definitivamente el polémico y discutido nuevo Código de Faltas, que muchos tildaron de "sin códigos" y "cercenador de derechos sociales".

Por otro, casi como a contramano, en un claro gesto de conquista de derechos, parlamentarias oficialistas y opositoras se abrazaron en el logro de la Ley que exige paridad de género en el armado de las listas electorales de la provincia.

Luego de una sesión especial muy caliente en torno al nuevo Código Contravencional o de Faltas, que transcurrió entre denuncias preocupantes de "apriete", referencias pastorales a Jesús y a Dios y fuertes acusaciones en contra de supuestos personajes "borocotizados" de la política provincial, el Senado provincial consiguió avanzar con una reforma bisagra al Régimen Electoral vigente (Ley 2.551) y a la Ley de Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (8.619).

#ahora #faltasMDZ Otro momento insólito de la sesión, la jefa del bloque del PJ @fadelpatricia denunció que anoche recibió mensajes intimadatorios de WhatsApp para q diera quorum y votara a favor: "Vaya a trabajar (...) por temor a Dios", leyó @fadelpatricia @mdzonline pic.twitter.com/Ev8JafFvWj — Jimena Catalá (@CatalaJime) 2 de octubre de 2018

En concreto, ello significa que a partir de las próximas elecciones ejecutivas (a celebrarse en 2.019) las listas electorales de la provincia deberán integrarse de manera pareja por nombres de hombres como de mujeres. Se trata de una conquista ciertamente histórica, si se toma en cuenta que hasta hoy la Ley provincial imponía un mínimo de un 30 por ciento de representación de mujeres. Con esta reforma en curso, Mendoza se convierte en la décima provincia del país en lograr la paridad de género electoral.

Así fue que, pasado el mediodía, prácticamente por unanimidad, con 37 votos a favor (son 38 senadores en total), la reforma electoral que ya venía con media sanción de Diputados se convirtió en Ley.

La votación electrónica presentó un error. En realidad, fueron 37 votos a favor y no 34 como se mostró en la pantalla de la Cámara alta.

El voto que faltó correspondió al senador provincial que integra el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Víctor D'Avila, que optó por abstenerse al momento de la votación: "Jamás votaría en contra. Pero tampoco puedo votar a favor", arrancó explicando a MDZ, y fundamentó su postura: "No voy a votar con los que le niegan todos los derechos a las mujeres, incluso siendo mujeres. No voy a votar con los que militaron y bloquearon el tratamiento de leyes como el protocolo de Aborto no Punible o la ley de Educación Sexual".

Paridad de género electoral: los cambios

La reforma, que hoy se transformó en Ley, es un rejunte de distintos proyectos presentados oportunamente por los diputados Norma Moreno (PJ), María José Sanz (UCR), Lidia Ruiz (PJ), Guillermo Pereyra (FR) y Jorge Tanús (PJ). Pero lo que vale remarcar, es que lleva el trabajo de muchas mujeres de distintas franjas partidarias y de todas partes de la provincia. Es decir que, como pocas veces ocurre en la historia parlamentaria, cuenta con el aporte de diversas fuerzas partidarias.

Uno de los cambios clave se da en el cuarto párrafo del artículo 17 de la Ley 2.551, en donde se fija que las listas que se presenten para candidatos a diputados y senadores provinciales, concejales y convencionales constituyentes deben respetar la paridad de género entre mujeres y hombres. El objetivo final en esto es generar una representación equitativa.

Para ello, se prevé que se deberá postular un candidato de cada género por cada tramo de dos candidaturas. Como explicaron fuentes de la Cámara, se entiende por tramo de candidaturas el primer y segundo lugar en el primer tramo, el tercer y cuarto lugar en el segundo tramo y así sucesivamente, hasta completar los tramos en la lista respectiva.

Asimismo, se cambia el inciso 1 del artículo 11 de la Ley 8.619 disponiendo que el número de precandidatos deberá ser igual al número de cargos titulares y suplentes a seleccionar.

En el mismo sentido, quedó modificado el artículo 28 de dicha norma, estableciendo que para integrar la lista definitiva de candidatos a todos los cargos electivos, las agrupaciones políticas aplicarán el sistema de distribución de cargos que establezca en su carta orgánica partidaria o el reglamento de la alianza partidaria, debiendo garantizarse siempre la representación de las minorías. Además, deberá garantizarse la paridad de género, conforme lo dispuesto por esta normativa.

Un cambio importante se da también en el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley PASO, expresando que hasta 50 días antes de la elección general, las agrupaciones políticas que hubieren alcanzado los votos deberán registrar ante la autoridad electoral las listas de los candidatos proclamados, quienes deberán reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no estar comprendidos en alguna de las inhabilidades legales. "Las listas que se presenten para candidatos a diputados y senadores provinciales, concejales y convencionales constituyentes, deben respetar la paridad de género. No será oficializada ninguna lista que no cumpla con estos requisitos", asienta la reforma.

"Los hombres podrán verse amenazados pero tendrán que cumplir la Ley"

La senadora provincial justicialista Fernanda Lacoste celebró la Ley de Paridad de Género y sostuvo que "implica amplitud de derechos para las mujeres, implica que pasamos a ser más competentes en las decisiones públicas y políticas porque vamos a tener mayor cupo". Tradujo que esto significa "paridad en el ejercicio del poder político", y observó que "podrá ser una amenaza para los varones pero se trata de una conquista que amplía la democracia", dijo al tiempo que remarcó que se trata de un trabajo de mujeres de distintas organizaciones y fuerzas políticas de toda la provincia.

"Esto significa entender que el poder no tiene género"

Por su parte, la jefa del bloque del PJ, Patricia Fadel, reflexionó: "El cambio de paradigma a partir de esta ley no significa sólo ocupar los lugares sino entender que el poder no tiene género, no es masculino , las mujeres debemos trabajar para tener el poder real. De aquí en adelante ampliar, marcar una agenda de poder que contenga todo".

"El 50 por ciento debería ser un piso y no un techo"

Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Lautaro Jiménez, observó que la Ley debería fijar que el 50 por ciento previsto para mujeres sea un piso y no un techo argumentando que, en el caso particular de su partido, muchas de las listas han estado conformadas por más de la mitad de mujeres. Opinó además que se bien igualar la representación entre hombres y mujeres no garantiza que las políticas a diseñar vayan a tener perspectiva de género, "es un paso importante esta discriminación positiva", cerró Jiménez.

El festejo de Montero

Mientras muchos entendieron que se trata de una Ley "amarga" para Cornejo, la primera vicegobernadora, Laura Montero, en su rol de jefa del Senado provincial, celebró a través de su red social la paridad de género para Mendoza. "Mayor representación de mujeres es mayor representación de la sociedad. Hoy dimos un gran paso en este desafío de lograr cambios culturales", festejó Montero. Como un contrasentido, más de uno deslizó: "Esta Ley, no es una bandera que vaya a levantar precisamente Cornejo".