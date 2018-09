Política y redes: de qué se habló más en Twitter

Políticos más mencionados en Twitter

Destaca, en el ranking de los políticos más mencionados durante el mes de agosto, un marcado aumento de las menciones a la ex Presidente C. F. de Kirchner con respecto a lo observado en julio. Esto repercute en un achicamiento notable de la brecha entre Mauricio Macri y Cristina Fernández en el período, pasando de una diferencia de casi 30 puntos porcentuales a una de sólo 3 puntos en Twitter, a pesar de que las menciones al actual Presidente registraron igualmente un mayor volumen -en términos absolutos- que en el mes anterior. De este modo, Macri (30%), en el primer puesto, y CFK, en el segundo (26%) ocupan la centralidad de las conversaciones. El reposicionamiento de la ex Presidenta en el ranking obedece ante todo a la revelación del llamado caso de los cuadernos. Por su parte, el aumento de menciones a M. Macri se vincula a los avatares de la situación económica, especialmente sobre el final del período informado.

En tercer lugar, se ubica la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal. Esto representa una disminución del volumen relativo con relación al período anterior, pasando de 18% al 10% en Twitter.

Es destacable asimismo la continuada tendencia en alza de las menciones hacia la vicepresidenta G. Michetti en Twitter, que asciende del 5to puesto en julio (con 4% de las menciones) al 4to en agosto (7%). Las conversaciones giran principalmente en torno al debate por la legalización del aborto, que tuvo a comienzos del mes que pasó un punto álgido a raíz de la discusión en el Senado, y en la que Michetti tuvo un rol preponderante al presidir la sesión parlamentaria.

Le sigue a la vicepresidenta, en Twitter, la diputada M. E. Carrió, que descendió del 3er al 5to puesto.

Problemáticas más mencionadas

Se confirma una vez más la supremacía de la Justicia, la Educación, la Seguridad y la Corrupción como las problemáticas que registran la mayor cantidad de menciones a la hora de conversar sobre la situación política argentina, concentrando más de la mitad de las opiniones vertidas en el territorio digital. Por su parte, Energía continúa siendo la quinta problemática más mencionada en los últimos seis meses. Lo que resulta interesante de destacar es el aumento absoluto de menciones para todas las problemáticas con respecto a lo medido para meses anteriores, lo que indica una particular efervescencia de las conversaciones en el ámbito digital en el período.

Temas de coyuntura más conversados

Tres temas dominaron las conversaciones políticas argentinas que circularon por Twitter durante agosto: el caso judicial conocido como Los cuadernos de las coimas, el tratamiento del proyecto de Ley del Aborto en el Senado de la Nación y la cotización del dólar.

El caso de los cuadernos dominó los primeros días y se mantuvo presente durante todo el mes, con acusaciones cruzadas entre defensores y detractores de Cristina Fernández de Kirchner, destacándose menciones a la actuación del juez Claudio Bonadio, en especial el llamado a indagatoria a CFK, las detenciones de empresarios y el pedido de la autorización de allanamientos a los domicilios de la ex Presidenta dirigido al Senado de la Nación.

Durante la segunda semana, en torno al 8 y 9 de agosto, el tratamiento del proyecto de Ley del Aborto produjo una gran participación entre los usuarios de Redes Sociales lo que hizo que este tema fuera el más mencionado esos días. El gran interés que despertó el debate llevó a que la semana del 6 al 12 de agosto fuera la de mayor volumen de menciones en el #Interbarómetro en lo que va del 2018, con 2,15 millones de tuits emitidos por más de 405 mil usuarios distintos.

La frustrada sesión en el Senado en la que, por propuesta de Cambiemos, se esperaba tratar la Ley de extinción de dominio y el desafuero de la ex Presidenta Cristina F. de Kirchner provocó que ambas cuestiones fueran las más mencionadas en la tercer semana de agosto. En los días subsiguientes, los allanamientos en los domicilios de CF K dominaron con claridad las conversaciones.

Agosto se cerró con un altísimo volumen de menciones en torno al valor del dólar, generando otro de los picos de conversación política más altos en Twitter en lo que va del 2018, con el presidente Mauricio Macri como el político argentino más mencionado, concentrando casi el 50 por ciento de las menciones en esos días.