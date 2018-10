Piden embargo millonario a la empresa de Calcaterra

El fiscal federal Franco Picardi solicitó ayer al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que disponga embargos preventivos, por mil millones de pesos, a las empresas que participaron del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, ante la sospecha del presunto pago de sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Picardi pidió que los embargos alcancen a las empresas y sus directivos, e incluye a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, dueño de la firma Iecsa, que participó en 2006 del consorcio que encabezó Odebrecht y que demás integraron Comsa S.A. y Ghella.

Además el fiscal solicitó la intervención de La Unión Transitoria de Empresas (UTE) -conformada por Odebrecht, Comsa S.A., Ghella e Iecsa- y la designación de un veedor. El fiscal sospecha que hubo un direccionamiento para la adjudicación del soterramiento del Sarmiento a dichas empresas y además denunció sobreprecios.

En el portal Infobae se remarca que ya en noviembre Picardi había pedido embargos preventivos pero el juez no había hecho lugar y dispuso las indagatorias. La Cámara Federal, sin embargo, llamó la atención al juez y apuró el dictado de medidas cautelares.

En la causa el juez citó a indagatorias a ex funcionarios, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el de Obras Públicas, José Lopez; al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su colaborador Manuel Vazquez. Además a Calcaterra, Manuel Sánchez Caballero, Marcelo Mindlin y Jorge Rodríguez, entre otros.

Los montos

Picardi solicitó embargar: 67 millones de pesos para Comsa SA; 201 millones de pesos para Ghella spa; y 201 millones de pesos para Constructora Norberto Odebrecht SA. Pero sobre fue un poco más duro sobre Iecsa SA (actualmente, Sacde SA), la empresa que pertenecía a Calcaterra y que fue comprada por Marcelo Mindlin.

"Si bien en razón de su porcentaje de participación en el consorcio (30%), también le correspondería un embargo preventivo hasta cubrir la suma de 201 millones de pesos. Pero en razón de la transferencia de una porción de su paquete accionario y de que la firma Latifer continuaría siendo accionista de la continuadora de Iecsa SA, entiendo que el monto a cautelar debería fijarse en la suma de 34 millones de pesos para Sacde SA y 167 millones de pesos para quien estuviera detrás del accionista mayoritario de la firma Iecsa SA, Ángel Calcaterra, por este concepto", se lee en el dictamen.