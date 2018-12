Pichetto rechazó el desafuero y la posible candidatura de Cristina

El presidente del bloque del PJ en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, afirmó hoy que "el que "el que ha cumplido un rol tan trascendente como Presidente de la Nación no debería nuevamente insistir en continuidades". Sostuvo además que la propuesta que están armando con gobernadores y dirigentes peronistas es "pensando de cara al futuro y desconectado del pasado".

En un reportaje por radio Mitre dijo que a su entender los ex presidentes no deben insistir en regresar al poder y "es un tema que habría que ponerlo en una futura reforma constitucional".

Sin mencionar a la ex presidenta Cristina Fernández expresó que la Alternativa Federal que reúne a gobernadores y dirigentes peronistas es "una construcción distinta" porque "tiene que tener candidatos nuevos. Esto es claro y hemos definido junto a otros gobernadores".

"No tiene un plano de exclusión de carácter personal -aclaró-, es un tema político, una visión del país, es la necesidad de que el peronismo se recree, doce años en la vida argentina es un período excesivamente largo, con aciertos, errores, luces, sombras pero ya está", explicó.

Por otra parte, Pichetto afirmó que es "un criterio jurídico" y "una posición histórica del Senado" no aprobar el desafuero de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta que la justicia determine su culpabilidad y recordó como antecedente el caso del ex jefe de estado Carlos Menem.

"Creemos que en la etapa de instrucción, que están llevando adelante los fiscales y Bonadio es totalmente válido el procesamiento en orden al pensamiento tanto del juez y los fiscales. Hay elementos que indicarían semi plena prueba de que se podría procesar, no vemos la necesidad de la prisión preventiva", explicó Pichetto.

Y, agregó: "El propio presidente de la Corte dijo que la prisión preventiva no se puede utilizar como pena anticipada. Va a ser rechazado porque aquí la prisión preventiva se da en una etapa preliminar de la investigación y no hay ningún riesgo de fuga, ni la posibilidad de obstruir la investigación".

"La prueba está colectada, la Cámara ha dado lugar a la prueba del arrepentido que ha habido en la causa pero de ninguna manera hay riesgo de fuga", subrayó.

Asimismo, criticó al gobierno de Mauricio Macri al señalar que en el plano económico "ha sido malo, con consecuencias muy negativas para la sociedad. Tiene que lograr estabilizar la economía y para tener posibilidades tiene que tener signos de reactivación. Acá hay un sector que lo ha votado con muchas ganas al Presidente Macri, que es el de la clase media, y sin embargo es el que más ha sufrido".