Pichetto: "Macri y Cristina no van a alcanzar un balotaje"

El senador nacional y precandidato presidencial Miguel Angel Pichetto, descartó que Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner compitan en un eventual balotaje por la Presidencia, al entender que ambos "son malos para la Argentina y han fracasado en su política económica".

En una entrevista con Radio Con Vos (FM 89.9), el senador nacional evitó pronunciarse sobre cuál sería su opción en una posible segunda vuelta, y aunque reconoció que las diferencias entre el Presidente y la ex mandataria "no me resultan indiferentes", juzgó que "los dos son malos para la Argentina", porque "con matices, los dos han fracasado en su política económica".

En otro orden, Pichetto ratificó su intención de ser el candidato presidencial de Alternativa Federal en octubre y competir en las PASO frente Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti, al tiempo que volvió a rechazar formar parte de un frente peronista de unidad, junto a la ex presidenta y líder de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner.

"La unidad con ella no tiene ningún sentido. Es inmolarse para subordinarse a ella", opinó sobre el acercamiento al kirchnerismo que explora Massa, y aunque reconoció que "la señora mide mucho", consideró que Cristina Fernández "sigue igual a sí misma".

"Ella está rodeada de los mismos personajes que la llevaron al fracaso durante los últimos cuatro años, (Axel) Kiciloff, (Carlos) Zannini y (Oscar) Parrilli. Ella quería ser una estadista al estilo alemán y terminó jugando con el chavismo", agregó.

Respecto de Massa, sostuvo: "Sergio tiene una visión de que puede haber un planteo de unidad de creer que la señora puede correrse (...)" y remarcó que el ex jefe intendente de Tigre "es el que más mide en Argentina Federal".

En otro orden, el jefe del bloque de Peronismo Federal defendió su posición contraria al desafuero de Cristina Kirchner, pedido por el juez federal, Caudio Bonadio, al Senado, porque "existen leyes que garantizan que hasta tanto no se agoten los recursos y no haya sentencia firme, hay principio de inocencia".

"Defiendo posiciones que son jurídicas. Si no les gusta, que cambien el proceso penal. Quieren que el ante el menor auto de procesamiento vaya presa una persona que fue votada por el pueblo", completó.

Lanzado a la carrera presidencial, Pichetto llamó a poner en marcha una "Argentina productiva" y a terminar con lo que llamó una "verdadera construcción ideológica del pobrismo".

"Nadie habla para los que producen, trabajan y quieren sacar el país de adelante", aseveró y exhortó a "salir del modelo planero que lleva a la decadencia" al país.

Asimismo, respaldó la decisión del Gobierno nacional de endurecer la política migratoria, al sostener que "hay un porcentaje muy alto de inmigrantes que se dedica al delito y se radica en la villa".