Pescarmona no será procesado por asociación ilícita

El empresario mendocino Enrique Pescarmona finalmente no será procesado como parte de la asociación ilícita denunciada en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción. Esto porque la Sala I de la Cámara Federal porteña consideró que los empresarios "no formaban parte de la organización ilegal". Sólo fueron procesados por cohecho.

Es decir, Pescarmona seguirá imputado, pero no por ser parte de la red de corrupción por la que la Justicia acusa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino que por el pago de coimas.

De acuerdo con el fallo de 89 páginas, a Pescarmona y al resto de los empresarios que estaban acusados de ser miembros de la asociación ilícita y de pagar dádivas, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi les modificaron la acusación y ahora sólo les corresponde el delito de cohecho.

La Cámara también redujo el monto de los embargos que había trabado a los procesados: de 4.000 millones de pesos pasó a 100 millones en el caso de Pescarmona.

En el mismo fallo quedó exento de la investigación el ex juez Norberto Oyarbide y Javier Fernández, un reconocido operador del kirchnerismo en la Justicia. Los camaristas decidieron dictarles la falta de mérito, al igual que al exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli.

Pescarmona aceptó que pagó sobornos a ex funcionarios K y describió el modo con el que, según él, el propio ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, le exigió que le traspase de un modo no especificado acciones de IMPSA para poder así empezar a ganar licitaciones de obras públicas.

El mendocino dijo que se vio obligado a pagar coimas porque -entre otras cosas- la Presidencia de Venezuela le frenó “durante trescientos días” los pagos para poder construir la central hidroeléctrica Macagua I.