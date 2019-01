Penitentes: el Gobierno toma posesión y daría una concesión provisoria

El centro de esquí Los Penitentes forma parte de la historia de los mendocinos. Se trata del centro invernal más cercano al Gran Mendoza y durante años fue explotado por la familia López Frugoni. Sin embargo, el año pasado el gobernador Alfredo Cornejo decidió no prorrogar por otros 35 años la concesión y determinó la necesidad de llamar a licitación para que la explotación del centro de esquí pase a nuevas manos. El trámite se demoró por distintas medidas judiciales, pero este lunes se dará un nuevo paso en ese camino. Aclaran que no se podría esquiar allí el próximo invierno.

Hoy, la empresa Los Penitentes Centro de Esquí S.A. se encuentra intervenida por diferencias entre sus accionistas y han presentado una Acción Procesal Administrativa en la Corte exigiendo que se les renueve la concesión por otros 35 años. Pero la decisión del Gobierno está tomada y no quieren perder tiempo mientras esperan que la Justicia resuelva ese planteo.

El decreto 497 del 17 de abril había postergado hasta el 31 de diciembre del 2018 la toma de posesión por parte del Ejecutivo del predio ubicado a pocos kilómetros de Puente del Inca. La decisión se había tomado para evitar que el centro estuviese cerrado a los mendocinos durante el invierno de ese año. Pero con el plazo vencido y basados en la experiencia del último año, el subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino ha resuelto tomar posesión en los primeros días de enero y entregar una tenencia precaria hasta que se allane el camino a un llamado a licitación.

Marcelo D'Agostino, subsecretario de Justicia de Mendoza.

El año pasado, se postergó la toma de posesión y se le dio la posibilidad a Los Penitentes Centro de Esquí de utilizar el predio en el invierno. Pero la solución no alcanzó, ya que por inconvenientes técnicos y falta de habilitaciones no funcionaron los medios de elevación. Por falta de plan de contingencia y errores de los interventores de la empresa, no se aprobó el plan de contingencias en la Municipalidad de Las Heras y no se brindaron servicios a los turistas.

En base a ello, D'Agostino aseguró que la mejor opción es entregar una tenencia precaria a un privado que esté dispuesto a explotar el lugar a cambio de hacerse cargo de las medidas de seguridad correspondientes. En concreto, de los locales gastronómicos, hosterías, baños y otros servicios, pero difícilmente de los medios de elevación.

D'Agostino explicó a MDZ que para habilitar los medios a los esquiadores es necesaria una inversión millonaria en mantenimiento que un operador no podría recuperar en un año. Por eso, sostuvo que recién será rentable poner en condiciones las telesillas cuando se adjudique por licitación a largo plazo la concesión del centro de esquí.

"Este invierno no había nada. La gente fue a su aventura. No tenían para estacionar, baños, ni un lugar caliente si venía un temporal. Queremos darle una estructura intertanto se resuelve esto para que el mendocino pueda ir con una infraestructura adecuada. No el esquiador porque la inversión en las telesillas veo difícil que se haga hasta que no se designe el nuevo concesionario", señaló.

El problema es que para poder llamar a licitación es necesario que la Justicia se expida sobre la APA presentada por la empresa Los Penitentes Centro de Esquí SA. Recién cuando eso ocurra podrían llamar a licitación, analizar las ofertas y adjudicar el servicio. Ni siquiera los más optimistas creen que den los tiempos para que eso se resuelva antes de la temporada invernal.

Por ese motivo, el plan de D'Agostino para garantizar los servicios básicos en el complejo de montaña es otorgar una tenencia precaria hasta que se adjudique la explotación comercial. Es decir, que un privado se haga cargo de forma temporal de las prestaciones que hoy están disponibles. Para el funcionario, cuanto antes se de ese permiso mejor, ya que el centro invernal también puede para distintas actividades en el periodo estival.

Según adelantaron desde Casa de Gobierno, ya existen interesados en hacerse de la tenencia precaria, sobre todo operadores que ya conocen la zona y su funcionamiento. Entre otros, se anotan los propietarios del vecino centro de esquí Los Puquios o representantes del Club de esquí Cruz de Cañas. Sin embargo, en el Ejecutivo aclaran que aún analizan otras propuestas.

En cuanto a los interesados de presentarse a un futuro llamado a licitación, aseguran que también son varios. Tanto empresas locales como capitales internacionales.

El origen del conflicto legal

En abril del año pasado, el gobernador Alfredo Cornejo y el por entonces ministro de Gobierno Dalmiro Garay -hoy juez de la Corte- firmaron un decreto que rechazaba el pedido de prórroga de la concesión de Los Penitentes presentado por la empresa vinculada a la familia López Frugoni.

Ante esa situación, los privados resolvieron presentar una Acción Procesal Administrativa en la Suprema Corte, cuestionando la validez de ese decreto.

Luego de ello, el Ejecutivo resolvió postergar hasta el 31 de diciembre del 2018 la toma de posesión del predio ubicado sobre la Ruta 7, permitiendo que Los Penitentes Centro de Esquí se hiciera cargo de la explotación comercial el pasado invierno.

Con el plazo vencido y disconformes con la forma en la que se manejó el centro de esquí el año pasado, la idea es avanzar la próxima semana y buscar la forma de garantizar los servicios esenciales hasta que se adjudique definitivamente la explotación a otra empresa.