Para el abogado Dalbón, "no hay posibilidad de desafuero"

El juez Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva a la ex presidente Cristina Kirchner, señalándola como la presunta jefa de una asociación ilícita que recaudaba coimas. Tras conocerse el sexto procesamiento de la senadora, Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, sostuvo que su defendida "no puede ir detenida" y que "no hay posibilidad de desafuero".

"No puede ir ningún senador detenido en cuanto no haya una condena firme" y "no hay posibilidad de desafuero", salió a decir Dalbón este lunes por la tarde, citando al jefe del peronismo en la Cámara alta, Miguel Ángel Pichetto, que en las últimas horas descartó que los legisladores puedan hacer lugar a un pedido de esas características.

Pichetto había expresado en diálogo con Radio Cooperativa este mismo lunes más temprano que para el Senado es "la etapa de instrucción, una etapa preliminar donde hay elementos, pero que no configura la responsabilidad penal, entonces es imposible producir el desafuero y la detención de un senador, presidente, ministro.

"La prisión preventiva no es una medida de culpabilidad, lo que hace Bonadio es usarla y darle más espectacularización al procesamiento", sostuvo Dalbón al ser entrevistado por el canal de noticias Crónica TV, e informó que "Cristina estaba informada, está solida, tratando de buscar la unidad y de sacar a la Argentina del pozo en el que nos está metiendo Mauricio Macri".

Por otro lado dejó saber que mañana martes Fernández de Kirchner se presentará ante la Justicia por la llamada "ruta del dinero K", nombre sobre el que el jurista expresó: "El título lo dejo a su boca, ella va a ir a una causa por lavado de dinero, la 'K' se verá si después no cambia por otra letra", aunque no quiso ahondar.