Para Massa, el presupuesto de Macri es "horrible"

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se manifestó anoche partidario de eliminar los fueros parlamentarios para que los legisladores pierdan la prerrogativa que les concede una inmunidad parcial, y ligó esta cuestión a la situación judicial de Cristina Kirchner, sobre quien dijo que “debería estar presa”.



“La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (de quien fue jefe de Gabinete) debería estar presa si no existiesen los fueros, por eso lo mejor sería “terminar” con esa prerrogativa que tienen los representantes de la soberanía popular “en una Argentina para todos”, señaló Massa durante un pasaje de la entrevista de TV que concedió al programa “La Cornisa”, de Luis Majul.



Respecto del Presupuesto 2019, Massa afirmó: “es malo dejar al Gobierno sin Presupuesto”, aunque opinó que el proyecto que envió el oficialismo al Congreso “es horrible”, y que el Gobierno debe “poner el eje en el trabajo y en la exportación”, y “no tanto en ver cómo pedir más plata prestada”.



Por otra parte opinó que “el diálogo es lo último que tenemos que perder en la política, pero no se puede dejar de decir lo que se piensa”, señaló el ex intendente de Tigre, en la que fue su primera aparición en un medio de comunicación, después de casi un año de extremo perfil bajo.



“En octubre el año pasado la gente nos dio un rol y a mí me pidió que me corriera”, dijo Massa sobre aquellas elecciones legislativas que lo tuvieron como candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, en las que finalmente ocupó el tercer lugar.



Hace tres días, Massa se mostró junto a los gobernadores peronistas Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba) y con el jefe del bloque del PJ en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, para mostrar la construcción de un proyecto opositor al gobierno y alternativo al de Unidad Ciudadana; nadie ocupó la cabecera de la mesa.



Pese a que aún no está confirmado, el nuevo frente denominado “Alternativa Argentina” se expondría en público por primera vez en un acto el 17 de octubre en Tucumán, junto a otros gobernadores y legisladores opositores.



El líder de Frente Renovador eligió no hacer comentarios sobre la reunión que tuvo con los dirigentes peronistas, pero expresó que el eje de la actual discusión política debe estar puesto “en la educación pública, el trabajo y en cómo hacemos para venderle nuestro trabajo al mundo”.