Para Grabois, "no hay testigos" de que CFK haya recibido plata

El dirigente social, abogado y asesor del papa Francisco, Juan Grabois, visitó el programa La Cornisa en el Canal América y dejó sus impresiones sobre las causas de corrupción que involucran a Cristina Kirchner y sobre la importancia de que la ex presidenta forme parte de un frente común. "No hay ningún testigo que diga que la vió a Cristina recibir plata. Acá no hay pruebas físicas", aseguró.

Desde que se lo vio a Grabois junto a Cristina un día que la ex presidenta fue a Tribunales comenzaron las especulaciones sobre si el dirigente social podría ser parte de una coalición kirchnerista.

"Pertenezco a una generación que se formó en el 2001. Esa generación está planteando que hay que juntar a todos los que nos oponemos al pacto de Macri con el FMI. En ese todos desde luego entra Cristina Kirchner en el rol que ella considere o que las circunstancias la lleven".