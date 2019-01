Para Carrió, el Gobierno no quiere a Cristina presa

La diputada nacional Elisa Carrió aseguró que el Gobierno nacional y la oposición "no quiere(n) que Cristina Kirchner vaya presa", y señaló que la posible reelección del presidente Mauricio Macri "aleja el miedo a un fascismo de izquierda, que es el miedo" a la ex mandataria.

En entrevista con la periodista Viviana Canosa en Infobae, Carrió hizo referencia a las estrategias políticas de cara a las elecciones de este año y el uso que el oficialismo y el peronismo hacen de la figura de la ex presidenta. "El Gobierno no quiere que Cristina Kirchner vaya presa. Tampoco lo quiere Pichetto o Lavagna, el sistema no lo quiere. Yo no estoy de acuerdo, yo ya estaría en juicio oral con todos", sostuvo.

Para la dirigente de Cambiemos, la posible reelección del presidente Mauricio Macri "aleja el miedo a un fascismo de izquierda, que es el miedo a Cristina Kirchner".

"El mundo está dividido entre el fascismo de izquierda, que es Maduro y el fascismo de derecha, que son Bolsonaro y Trump. Hay una derrotada que es humanista, Angela Merkel en Alemania. Cuando vi el humanismo derrotado… Macron evitó que Marine Le Pen fuera presidente, pero vienen los chalecos amarillos con la ayuda de la KGB de Putin", analizó.

El papa Francisco también fue criticado por Carrió: "Él tenía una misión que era por la paz mundial y se corrió a la interna del PJ en la Argentina".

Por otro lado, la legisladora nacional opinó sobre la reciente exposición pública del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quién suena como precandidato presidencial por el peronismo: "Yo competí con Lavagna y él ya era grande. Hay que dejarle lugar a las nuevas generaciones. Yo no puedo terminar como Alfonsín cuando le decía Leopoldito a Moreau cuando tenía 60 años. Que se dejen de jorobar, si no tienen sin físico para gobernar".

"La Argentina del futuro tiene que permitir gobernar a las personas de 45, 50 años. Lavagna siempre quiso ser candidato, los radicales dicen que tiene mucha soberbia, pero yo casi no lo conozco", añadió.

También se refirió a su relación con Macri, aunque de manera más imprecisa, al sostener que "no es que no hablo con el presidente porque esté enojado, yo no hablo con los Diputados ni con Dios. No lo extraño a Macri, pero tampoco extraño a mis hijos". En ese sentido, dijo que "a Macri no se si lo quisiera tanto si no estuviera Juliana" Awada, su esposa.