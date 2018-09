Para Bullrich, detrás de los robos organizados hay "políticos importantes"

En medio de la crisis económica se generaron una serie de hecho delictivos que para las autoridades nacionales fueron organizados con el fin de se desestabilizar. Así lo confirmó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien señaló que detrás de estos casos de violencia y robo hay "políticos importantes"

En una entrevista televisiva denunció que hay "políticos importantes" en redes de WhatsApp que los promueven, pero no dio nombres.

"Hay detenidos, muchos de ellos con militancia en organizaciones opositoras al Gobierno que tenía una intención muy clara". Al preguntársele si se trataba de agrupaciones kirchneristas, respondió: "Sí, lo eran".

"Cuando hay alguien que es parte del problema y no de la solución, lo denunciamos. Hoy hicimos dos denuncias sobre dos redes de Whatsapp donde creemos que hay dirigentes políticos importantes, que son los que están manejando estas cosas. Ya lo vamos a decir cuando lo sepamos", aseguró la ministra en TN.

De acuerdo a la funcionaria nacional, en el ministerio reciben alertas de personas que reciben estas cadenas. "Hay un Whatsapp que dice 'saqueos el sábado', como si fuera el gran baile el sábado, es decir una planificación", agregó.

"Si algún argentino está en una situación compleja tiene a dónde ir, y no tiene que ir al saqueo, al whatsapp, no tiene que ir atrás de un puntero ni atrás de intento de desestabilización y que sepan que vamos a actuar con autoridad, no vamos a dejar que se avasalle la democracia ni las instituciones ni a un gobierno provincial o municipio, no importa de qué partido sea", puntualizó.