Paolo Menghini: la condena a De Vido "es un hecho histórico"

Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, la última víctima encontrada tras la tragedia de Once, se comunicó con After Ofice en MDZ Radio y dio su parecer sobre el fallo que condenó a Julio de Vido a 5 años y 8 meses de prisión, en el que resaltó que "es un hecho histórico".

Una de las caras más visibles de los familiares que lucharon por conseguir justicia tras el accidente ocurrido el 22 de febrero del 2012, que dejó 52 muertos, Paolo celebró que "todo lo hecho sirvió". "Este es un paso muy importante porque alguien intocable como De Vido fue condenado por administrar fraudulentamente los bienes del Estado", comenzó.

De Vido fue condenado por la administración fraudulenta de bienes del Estado. Su pena consiste en cinco años y 8 meses de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De todas maneras, Menghini adelantó que la lucha de los familiares todavía no termina. "Este humilde grupo consiguió pagando con sangre la condena. Y ahora iremos a (la Cámara de) Casación para intentar que sea incluido el estrago culposo. Esa era nuestra meta final, que fuera condenado por los dos delitos".

Sobre la responsabilidad que le endilgan los familiares a De Vido, el padre de Lucas fue muy claro: "La historia de la masacre de Once se compone de tres escenarios. El de la corrupción entre los empresarios y los funcionarios en cuanto a los subsidios, del nulo control sobre lo que pasaba y la nula respuesta a las denuncias de usuarios y trabajadores".

"El segundo es cuando a resultas de esta corrupción armada entre De Vido, (el ex ministro de Transporte Juan Pablo) Schiavi, (el ex ministro de Transporte Ricardo) Jaime, los Cirigliano y todos sus gerentes de TBA, se decide abandonar al Sarmiento a su suerte, sin invertir, sin renovar, sin hacer el mantenimiento adecuado", agregó.

"El tercer escenario es la masacre en si misma. Por eso para nosotros está tan ligado la corrupción al estrago culposo por el que fue absuelto y por el que iremos a la Casación", puntualizó.

Menghini contó que para los familiares "es un triunfo de una lucha absolutamente digna que hemos tomado. Jaime y Schiavi sí han sido condenados por los dos delitos (fraude y estrago culposo). No me quiero quedar en lo que no se logró, porque lo que sí se logró es un hecho histórico, que tiene que ser tomado en el nivel que tiene que ser tomado. Que es un ex ministro otrora poderoso condenado por corrupto y encarcelado, y que no podrá ejercer nunca más un cargo público".

