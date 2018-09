Palazzo: "El paro no es para que se vaya el Gobierno"

El secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, dijo hoy que el paro de mañana convocado por la CGT y otros sectores no es “para que se vaya el Gobierno, sino para que cambie su política económica”.



Se refirió así a las declaraciones del dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, quien horas atrás declaró que “este gobierno, como dicen los pibes 'ya fue', no tienen capacidad para gobernar", y agregó que “cuanto antes se vayan, mejor".



Contrario a esa postura, Palazzo dijo a radio La Red que “el gobierno tiene que terminar su mandato”.



“No hacemos un paro para que se vaya el Gobierno, sino para que cambie su política económica. Y en 2019 aspiramos a que la oposición encuentre una síntesis razonable para que haya un cambio de signo político en la Argentina”, analizó el líder de los bancarios.



Además destacó las coincidencias sindicales en la huelga de mañana y dijo que hubo acuerdo “con el consejo directivo de la CGT, las otras dos centrales y los movimientos sociales”.



“Lo importante es preservar esa unidad y el criterio de que confluya una medida de fuerza importante”, mientras las diferencias se discutirán “el día después”.



En materia de paritarias, en tanto, sostuvo que “se han perdido los precios de referencia” y que “el Gobierno perdió credibilidad cuando habla de inflación”.



En ese marco consideró que la única alternativa es “que se ajusten los salarios por inflación con una paritaria abierta hasta que se estabilice la economía” porque “no hay otro camino para preservar el poder adquisitivo del salario”.



Palazzo integra el recientemente creado Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresmona), junto a gremios como Camioneros y Smata.



Consultado sobre si esa nueva corriente podría postularlo para conducir la CGT, el bancario no lo negó, pero se mostró enfocado en otras cosas por el momento. “No es un tema que hoy me ocupe el tiempo, lo tengo que ocupar en garantizar que mañana haya un paro contundente y en seguir la lucha para que este gobierno cambie su política económica”, respondió.