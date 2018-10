Paco Pérez, casi a las piñas en un partido de hockey

Francisco Paco Pérez, ex gobernador de la provincia y amante del hockey, estuvo presente anoche en un encuentro por la Liga Nacional y quedó envuelto en una polémica que fue registrada en un video.

El partido tuvo a Banco y UVT de San Juan como protagonista y Pérez, furioso por fallos arbitrales que perjudicaron al equipo mendocino, desató su ira contra la mesa de control y tuvo que ser frenado por los colaboradores del club de Chacras de Coria.

Las imágenes fueron viralizadas y en ellas se lo ve muy enojado. Tuvo que ser sacado por jugadores y colaboradores del club quienes también se sorprendieron por su reacción.

En la filmación se lo ve enojado pero se escucha poco de lo que el ex mandatario dice. Al final se ve claramente cómo le recrimina a uno de los presentes que quería calmarlo: "No me toqués".