Oscar Parrilli: "Los cuadernos nunca aparecieron"

El exsecretario general de la Presidencia y quien estuviera a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, no sólo puso en duda el contenido de los cuadernos de Oscar Centeno, sino que además insistió en culpar al gobierno actual y al juez Claudio Bonadio por "persecución política" a los funcionarios de la gestión kirchnerismo.

Parrilli, uno de los 42 procesados en la causa de los cuadernos, aparece vinculado a la investigación por un supuesto encuentro, donde se habría traspasado dinero en bolsos, con el exsubsecretario de Planificación Roberto Baratta. El extitular de la AFI no sólo niega eso, sino que además pone en duda la autenticidad de la prueba.

-¿Qué espera en la causa de los cuadernos?

-Esto es un hecho bochornoso que demuestra que el Estado de Derecho está en una grave situación de crisis. Esto no es más que la intromisión del Poder Ejecutivo en la órbita del Poder Judicial usando la Justicia para perseguir a opositores políticos. La presidenta (sic) Cristina Kirchner pidió hace dos años una investigación de la obra pública y acá se hace una cacería de brujas de Bonadio, un enemigo de la presidenta, llegando a contradicciones. Lo que está pasando con el fiscal Delgado, al que le arman causas por investigar al poder.

-Hablé más temprano con Delgado, y también remarcó que durante años se pararon las causas contra el kirchnerismo que él llevó adelante, como Skanka.

-Eso no lava de culpas a nadie. Nosotros nunca le iniciamos un juicio político y ahora le hacen una denuncia penal. Es cierto que tuvimos problemas con la Justicia y los intentamos resolver a través de proyectos de ley, en los que intentamos mejorar el funcionamiento de la Justicia en Argentina. No lo logramos porque nos frenaron las leyes. Ahora tenemos un presidente y un ministro de Justicia que cuando hay fallos que no les conviene inician juicios políticos. Hay una intromisión obscena del Poder Ejecutivo, que usa causas judiciales para hacer persecución política.

-Sobre la causa de los cuadernos...

-...No son cuadernos, son fotocopias.

-Fotocopias de los cuadernos, ¿o niegan que hayan existido esos cuadernos?

-Esos cuadernos nunca aparecieron. Si hubieran tenido el original, se podía determinar la fecha en las que fueron escritos.

-¿Usted ha leído los cuadernos?

-He leído alguno de ellos.

-¿Le parece que una persona tiene la capacidad de falsificar un material como ese, con sutiles modificaciones del tipo de escritura para justificar el avance del tiempo entre un cuaderno y otro?

-Fíjese. Los primeros tres cuadernos son los de un remisero que da cuenta que cobra por recorrido y después empiezan a aparecer situaciones que hacen pensar a uno, por ejemplo, cómo sabía él la cantidad de plata. Pareciera que había un relato y se le agregaron cosas, típica acción de inteligencia. Muchas cosas son contradictorias.

-¿Cómo cuáles?

-Bueno, (Jorge "Corcho") Rodríguez dice que lo determinan a él un día en el que lo fueron a ver y él estaba en el exterior.

-Habrá que ver si es cierto lo que dice Rodríguez.

-Entonces pongamos en duda todo. La plata no aparece, no se sabe dónde está. Y si los empresarios dieron coimas, debe haber salida de plata de sus empresas. Nosotros queremos una investigación serie, con jueces imparciales, y si un funcionario nuestro cometió un ilícito, que pague como corresponde. Se intenta hacer un relato político como si la cartelización de la obra pública hubiera empezado en 2003.

-¿Eso exime al kirchnerismo?

-No, pero que investiguen también el rol de Iecsa y de Macri. Su hermano blanqueó 37 millones de dólares. ¿De dónde sacaron esa plata? ¿De la corrupción, de la venta de armas? ¿De dónde los sacó? Yo no tengo un peso afuera del país y todo lo que tengo, lo tengo declarado y en el país. Lo mismo pasa con Cristina Kirchner. Ella declaró cómo adquirió todo. Le inventaron que Máximo tenía una cuenta en no sé dónde con Nilda Garré. Para condenar a alguien tiene que haber pruebas. Acá se habla en base al sentido común. En base al sentido común, se condena.

-La declaración de Juan Manuel Abal Medina, admitiendo que entraban bolsos con dinero a la Casa Rosada y que tenían como destinatario a una persona que trabajaba con usted como asesor de la Presidencia, Juan Carlos Mazzón.

-No trabajaba conmigo, pregúnteselo a Abal Medina. Y además, pobre Mazzón que está muerto. Yo le digo, con la misma lógica, que el periodista Cabot de La Nación dijo que se cobran las entrevistas y que hay corrupción en el periodismo. ¿Usted que me dice de eso? Y agregó que la entrevista más cara de la campaña de 2015 fue una de Macri que pagó 500 mil pesos. Cabot (como Abal Medina) se tiene que hacer cargo de lo que dice.

-Volviendo a los cuadernos, aparecen autos de la Secretaría General de la Presidencia yendo a buscar dinero.

-¿Quién le dijo eso?

-Centeno anotó las patentes de los autos que se usaban y algunas de ellas corresponden a vehículos registrados a nombre de la Secretaría General de la Presidencia.

-Los autos de la Secretaría se asignaban a los distintos ministerios y funcionarios, no los manejábamos nosotros nada más. ¿Usted se da cuenta lo que está diciendo? Ponga seriedad. Porque va un auto nada más...

-...se movieron millones de dólares en esos autos.

-Supuestamente. Discúlpeme, la verdad... Yo estoy preocupado porque la desocupación llega a límites impensados, porque suben las tarifas y hay cada vez menos exportaciones, más endeudamiento. Ésas son las cosas que deben preocuparle a Argentina. Hemos roto todo el plan de ciencia y tecnología que teníamos. Hay mal humor y desesperanza. Se viene un ajuste brutal para pagar los vencimientos de la deuda externa. Esto es lo que tiene que preocuparnos.

-¿Usted cree en De Vido?

-Yo creo en la inocencia de De Vido porque no ha sido condenado y está injustamente detenido. Acá se lo detiene de manera preventiva. Hoy no tiene condena que justifique que tiene que estar preso. Lo meten preso por las dudas, por el sentido común. Han generado una situación de odio en muchos sectores y esto es gravísimo. Nos quiere llevar este Gobierno a un enfrentamiento brutal. Y si hay funcionarios de este gobierno o del nuestro que cometieron ilícitos, que los paguen. Michetti no pudo justificar la plata que le encontraron, está lo del Correo también.

