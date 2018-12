Orozco: "San Jorge no es viable bajo ningún punto de vista"

"Soy militante del agua. La minería en San Jorge no es viable bajo ningún punto de vista. A mí me tienen que dar controles, con auditorias bien hechas, y no estamos capacitados para eso", lanzó el intendente de Las Heras, Daniel Orozco (UCR), en diálogo con MDZ Radio.

El viernes, en el programa "Otra manera", el jefe comunal consideró que "tenemos que hacer una diversidad económica, pero a costa del agua de los mendocinos, no". Asimismo, se identificó con el pensamiento de los intendentes de San Carlos y General Alvear, que rechazan la minería.

"No comparto la reforma de la 7722. Como médico, con los metales pesados que tenemos, hoy dijo no. Mi oposición a la minería es tajante y en eso estoy con los ambientalistas de Uspallata, de todo Las Heras", completó el dirigente cobista.

Justamente, algunos cambios en la 7722 permitirían que el desarrollo del proyecto minero San Jorge pueda desarrollarse íntegramente en Mendoza y no como una iniciativa biprovincial con San Juan. Sin embargo, el jefe comunal lasherino rechaza la idea.

La posición de Orozco no sólo se enfrenta a la de dirigentes de la oposición, sino también a intendentes de su propio partido, como Tadeo García Zalazar, quien destacó la necesidad de incentivar la actividad para contar con los minerales requeridos para el desarrollo de energías limpias, como cobre y litio.