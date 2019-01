Olmedo: "Argentina necesita un líder, no un buen político"

El diputado nacional por la provincia de Salta, Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos), aseguró que "la Argentina necesita de un líder con valores y no de un buen político", en su paso por la ciudad bonaerense de Mar del Plata, en el marco de su campaña presidencial de cara a las elecciones generales de 2019.

"Las decisiones de un país deben ser de un Presidente y no de un ministro, por eso se necesita de un líder con valores y no de un buen político. Usted pone a una persona al frente de un ministerio, pero la decisión final tiene que ser del Presidente", declaró en una entrevista con la agencia Télam.

En el marco de su campaña presidencial, este fin de semana Olmedo comenzó su recorrida por la costa atlántica bonaerense, haciendo una escala en Mar del Plata, donde dialogó con distintos medios en el Torreón del Monje.

"Me gusta caminar y escuchar a la gente para encontrar con mi equipo la solución para que se viva mejor, y por sobre todo con valores", sostuvo al respecto.

Fuentes de su entorno aseguraron que Olmedo piensa estar cinco en la ciudad para reunirse con diferentes sectores y podría seguir su recorrida por otros balnearios como Villa Gesell, Pinamar y Mar de Ajó.

"Mar del Plata, en estos momentos, es un termómetro de lo que pasa en el país. Veo que han fracasado las distintas políticas económicas nacionales y provinciales, vemos una industria pesquera deteriorada, y una industria textil muy devastada, eso es lo que hace puntal a esta ciudad", opinó.

"En lo que hace a la Argentina cada provincia tiene su problema, pero todas tienen algo común: los distintos gobiernos -ya sea el actual como los anteriores- quebraron las economías regionales. La gente termina en el conurbano bonaerense, muchas veces en un asentamiento. ¿Cómo lo sostienen? Con planes, sin ningún tipo de posibilidad de salir de la pobreza", argumentó.

"Por eso sostengo que hay que potenciar las economías regionales, hay que bajar los impuestos, y no aumentarlos", sostuvo Olmedo, que agregó que "el Estado castiga a quien genera dinero y luego sale a pedir plata al exterior, cuando somos un país generador de riquezas".

El diputado salteño consideró que "el ajuste tiene que venir en la política", porque diputados y senadores deberían "trabajar ad honorem".

"No puede un pueblo con su esfuerzo y sacrificio sostener a una clase política que se divide para reinar y se une para robar", manifestó el legislador nacional.

Al referirse a los planes sociales, Olmedo indicó: "Hay que capacitarlos para que puedan trabajar y quien no trabaje, no cobra. Y al que delinque se le quita el plan porque el Gobierno no puede estar subsidiando a un delincuente".

También habló sobre las Fuerzas Armadas y su lucha contra el narcotráfico. "Hay que dignificarlas, aumentarles el presupuesto y por sobre tener una decisión política de combatir realmente al narcotráfico, una lucha frontal", remarcó.

"Hay que abatir al delincuente y condecorar al efectivo y no a la primera de cambio correrlo de la fuerza. Están para cuidarnos y terminar con el flagelo de la droga de raíz", opinó el dirigente.