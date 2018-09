No habrá descuentos para Vadillo por su licencia

Fuentes de la Cámara de Diputados afirmaron que eso no corresponde porque el referente de Protectora no lo pidió. Lo mismo ocurre en el Senado: el recorte de los días no trabajados se produce solamente en el caso de que el legislador lo solicite. El aliado de Ramón se tomó 20 días de vacaciones fuera de los dos periodos de receso (enero y julio) y había dicho a MDZ que su licencia fue sin goce de haberes. Para ello presentó una breve nota en la que sólo consignó la salida del país y el tiempo que duraría el viaje, la cual fue aprobada por sus pares.