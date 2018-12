Negri buscará la gobernación de Córdoba con Cambiemos

El diputado nacional Mario Negri (UCR-Cambiemos) lanzó ayer su precandidatura a la gobernación de Córdoba, durante un acto en el cual convocó a los cordobeses a "protagonizar el cambio" en los comicios del 12 de mayo y a "sacar a la provincia de la mediocridad".

"Tenemos que sacar, todos juntos, a nuestra provincia de esta rutina que empieza a parecer mediocridad, esta rutina a la que nos quieren acostumbrar como si fuera natural, predestinada, inevitable", sostuvo Negri en la presentación en la que abundaron críticas al gobierno del peronista Juan Schiaretti.

Tras repasar la "preocupante situación" que atraviesa la provincia, Negri -jefe del interbloque Cambiemos de Diputados- sostuvo que "hay otra Córdoba, distinta a la que nos muestra la exorbitante publicidad del gobierno".

En ese contexto, llamó a los cordobeses a que el 12 de mayo -día de la elección a gobernador-, pongan fin a veinte años de hegemonía justicialista en la provincia.

“Hace 20 años que en Córdoba gobiernan los mismos. Es lógico que se hayan hecho algunas cosas bien pero también muchas se hicieron mal, pero son los mismos. Sin cambio, es muy difícil encarar nuevos desafíos después de tantos años", aseveró el diputado nacional en el lanzamiento de su precandidatura dentro de Cambiemos.

Durante el acto, en el Holiday Inn de la capital mediterránea, Negri bregó por una competencia civilizada hacia el interior de Cambiemos, cuando sostuvo que "cada cordobés y cada cordobesa son el cambio. El cambio somos todos y lo tenemos que hacer juntos".

"No hay liderazgos imprescindibles ni providenciales que puedan hacerlo en forma personal, no hay ninguna posibilidad de ese cambio si no lo hacemos en equipo", afirmó ante la atenta mirada de Héctor Baldassi (PRO) y Luis Juez (Frente Cívico), dos de los postulantes de Cambiemos a la Gobernación, además del intendente de Córdoba, Ramón Mestre (UCR) quien no fue de la partida.

Por la Coalición Cívica asistió el presidente del partido, Gregorio Hernández Maqueda, el joven dirigente del partido liderado por Elisa Carrió. También estuvieron autoridades partidarias de la UCR y el PRO.

"Tenemos problemas serios en la provincia", remarcó el dirigente radical, quien prometió gobernar para "dar espacio al cambio que necesitamos, para limpiar lo que haya que limpiar y para abrirle el paso a las nuevas generaciones que son las que nos llevarán a la Córdoba del futuro".

Por último, aseguró: “No venimos para abrir grietas en Córdoba, vamos a cerrar las que hubiera", aunque aclaró que "eso no significa que vayamos a mirar para otro lado cuando haya que luchar contra la corrupción ni tampoco no decir la verdad" porque "las gritas se cierran con la verdad y sin impunidad para nadie".