Murió en un accidente el ex gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota

El exgobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, murió en un accidente de ruta en la provincia de Córdoba, tras chocar con un camión.

El ex mandatario se dirigía a su casa, en Río Cuarto, por la autovía (ruta 36) que une la capital cordobesa con Río Cuarto y a la altura de Altos Fierros. Si bien pasadas las 23 del sábado no se difundía una información oficial del siniestro vial, el ex referente del peronismo renovador, dos veces gobernador de Córdoba y ex precandidato a presidente en 2015 viajaba solo en su vehículo y chocó desde atrás contra el acoplado de un camión cerealero, según la información difundida por el diario cordobés La Voz. El accidente ocurrió alrededor de las 20.

Aún no se sabe si hubo más fallecidos en este accidente. El rodado en el que iba De la Sota quedó incrustado en el camión, por lo que el ex también ex legislador nacional por ambas cámaras murió en el instante.

En agosto último, De la Sota viajó a España para someterse a un tratamiento de una enfermedad (tinnitus) en sus oídos, informó La Voz.

Juan Manuel de la Sota fue uno de los promotores de la "renovación peronista" en los 80.

Fue dos veces gobernador de Córdoba, también diputado nacional entre 1985 y 1990, y senador de la Nación entre 1995 y 1999.

En 2015 se sumó a la carrera presidencial . "Quiero ser el presidente del diálogo para terminar con la desunión en Argentina. Si pudimos con Córdoba entonces intentaremos hacerlo en la Nación", dijo en octubre de 2014.

Mi más sentido pésame a su familia y amigos por el fallecimiento del ex gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel De la Sota — Gabriela Michetti (@gabimichetti) 16 de septiembre de 2018

También el ambiente político se está expresando vía Twitter:

Muy conmocionada por la triste noticia del fallecimiento del ex gobernador de Córdoba José Manuel De La Sota.

Mis condolencias a su familia y a sus compañerxs y amigxs. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 16 de septiembre de 2018

La Cancillería Argentina lamenta el fallecimiento del ex gobernador de la provincia de Córdoba, senador y diputado nacional y embajador ante Brasil, José Manuel De la Sota. Hacemos llegar nuestras sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. — Cancillería Argentina ���� (@CancilleriaARG) 16 de septiembre de 2018