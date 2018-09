Moyano propuso a Cristina para el 2019

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, resaltó hoy "el esfuerzo para reunir al peronismo" que se está llevando adelante y aseguró que hay "mucha gente joven y capaz" en el PJ, aunque reconoció que "si no hay otro" candidato, "tendrá que ser" la ex presidenta Cristina Kirchner la postulante del espacio en 2019, informó la agencia informativa Noticias Argentinas.



El referente sindical consideró que dar su apoyo a algún dirigente en particular de cara a las elecciones presidenciales sería "apresurar los tiempos".



"Si aparece alguien que pueda llevar adelante una política que termine con el hambre, que termine con las necesidades, bienvenido sea", sostuvo el ex secretario general de la CGT.



Entrevistado por Radio Mitre de Buenos Aires, el dirigente opositor también se refirió a su vínculo con la líder de Unidad Ciudadana y sobre la eventual postulación en los comicios de 2019: "Si no hay otro, tendrá que ser ella si está en condiciones". Y subrayó el "esfuerzo" que están haciendo distintos dirigentes "para reunir al peronismo". / Fuente: NA