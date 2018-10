Moyano: "Es un disparate" el pedido de detención contra su hijo

El líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, respadó esta mañana a su hijo Pablo, luego de que el el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, pidiera su detención por asociación ilícita con la barrabrava del Club Atlético Independiente.

En diálogo con el programa "Sábado Tempranísimo" de Radio Mitre, el gremialista aseguró que “no tiene razón de ser este tema. Hemos recibido de los hinchas de independiente, todo el respaldo, porque ellos mismos ven que es todo una falacia, un disparate todo lo que están diciendo“. “Los abogados están trabajado y ven que no hay ningún motivo real para hacer este tipo de acusaciones", agregó.

Moyano aseguró que el pedido es en realidad una maniobra distractiva: "Nosotros hemos pedido la apertura de paritarias, el martes tenemos una reunión en el Ministerio de Trabajo. Nosotros estamos pidiendo la actualización de los salarios y casualmente sale esto justo ahora. Cuando sacamos adelante una acción gremial tratan de frenarnos con estas cosas".

Consultado sobre si ya había hablado con su hijo, indicó que no lo había hecho, debido a que estaba en Singapur, aunque remarcó que "Pablo está tranquilo, sabe que esto es un armado que no tiene sentido. Un hombre que va a lograr estar en un cargo internacional, que no muchos lo logran…. ¿Puede estar mezclado con lo que lo quieren acusar?".

Finalmente, Moyano aseguró que fue el ex presidente de Independiente, Javier Cantero, quien abrió la cuenta en el exterior que se descubrió recientemente que contiene 30 millones de dólares. “No es ningún delito tener una cuenta. Se utiliza. Hay dinero y todo en esa cuenta. Todo lo que dicen, nos sorprendemos cómo algunos colegas de ustedes pueden decir tantas pelotudeces. La cuenta la abrió Cantero en ese momento. El banco también lo abrieron en ese momento. No es ningún delito eso que promueven. “Esta denuncia es tan estúpida”, indicó.