Milagro Sala se anota para gobernar Jujuy

Desde su prisión domiciliaria, la dirigente social Milagro Sala reconoció que está “estudiando y preparándose para ser candidata a gobernadora de Jujuy” ya que quiere “competir electoralmente contra Gerardo Morales”.

Hemos demostrado que con muy poca plata se pueden hacer muchas cosas, ¡Qué sería si llegásemos a gobernar la provincia!", dijo Sala.

Además, la dirigente kirchnerista cuestionó que la Justicia no la deja atenderse en hospitales privados. “El juez no me permite hacer estudios médicos en una clínica privada. Y en los hospitales públicos me hacen distintos diagnósticos”, se quejó Milagro.

En declaraciones a AM 530, Sala ratificó su apoyo a Cristina Kirchner y pidió por la “unidad de todo el peronismo”. A su vez apuntó contra el presidente Mauricio Macri por la causa de los Cuadernos de la corrupción: “Macri y Bonadio la quieren a Cristina presa porque saben que es la única que puede arreglar esto”.

Como cierre, la referente nacional de la organización Tupac Amaru reafirmó su posición: “Como dijo Cristina, no me arrepiento de nada”.